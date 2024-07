O indicador de Kamala

Nem tudo são dificuldades: Kamala é corajosa e tem um primeiro nome impactante, muito melhor do que Joe, tão bom como Barack e muitíssimo melhor do que Donald.

Na cartilha do que fazer com as mãos enquanto se discursa publicamente, que os políticos devem observar, constam vários pontos importantes. Não se devem fazer gestos repetitivos, sim demonstrativos; num palanque, as mãos devem estar à vista; e, muito importante, há que não esticar o dedo indicador, ato entendido como prosélito, paternalista ou autoritário. Bill Clinton optou por gesticular com o punho fechado, com o polegar por cima, como que a reprimir o indicador, o que veio a ficar conhecido por “polegar de Clinton”. Solução fácil e popular para dedos indicadores mais irrequietos.