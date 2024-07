Memórias e desencanto

O artigo do Pacheco Pereira (P.P.) deste sábado, 27 de julho, intitulado: “Porque é que na ‘geração mais preparada de sempre’ a ignorância cresce”, deixou-me pensativo. Eu sou da geração do P.P., fomos amigos antes e depois do 25 de Abril, de esquerda, mas de quadrantes ideológicos diferentes (...). Nós, com os nossos vinte e tal anos líamos muito, tudo nos interessava e queríamos mudar o mundo cada um à sua maneira. Por isso este artigo tocou-me nas minhas memórias e não posso estar mais de acordo com ele.

Sei que já na Grécia Antiga os filósofos falavam da juventude com desdém e diziam que já nada era como dantes, mas não posso deixar de referir que também me espanta a ignorância da juventude e mesmo a da “meia-idade”. Sabem tudo em termos tecnológicos e digitais, mas nada sabem da história e da cultura dos povos e das nações. São os mais bem preparados, porque têm curso superior, mestrados e doutoramentos, mas fora dessas áreas pouco sabem. As suas conversas são banais e sempre focadas em trivialidades e nós os de 70 anos somos para eles dinossauros em vias de extinção. De facto, “as duas grandes fontes da nossa cultura ocidental desapareceram do saber circulante: a Bíblia e a cultura greco-latina” e isso não pode deixar de influenciar o seu pensamento e as suas opções políticas e cívicas. Caro e velho amigo P.P., resta-nos pensar que, se calhar, somos de facto “velhos do Restelo” e que na visão cíclica da história, a juventude ainda nos vai dar muitas alegrias neste ou no outro mundo.

José Carlos Palha, Gaia

O perigoso crescimento da economia de guerra

No mundo em que vivemos estão a intensificar-se as guerras. O crescimento dos partidos populistas extremistas não ajudará a conter os conflitos. Antes pelo contrário. A Rússia, ao invadir a Ucrânia, iniciou gastos descomunais com armamento militar e está apostando numa economia de guerra que, não conseguindo produzir armamento bélico suficiente em tempo útil para usar na Ucrânia, está contando com a ajuda da Coreia do Norte e do Irão, não se sabendo até que ponto a China já estará a fornecer armamento militar à Rússia. Por sua vez, a China prossegue o “jogo do rato e do gato” em Taiwan com manobras intimidatórias. A União Europeia já está incrementando os gastos na defesa, o que não é bom sinal.

A máxima “Se queres paz, prepara-te para a guerra” nem sempre faz jus ao que se pretende e, por vezes, os conflitos deflagram em grande escala. A globalização em que vivemos trouxe dois aspectos curiosos e preocupantes: por um lado, existe um boom nas comunicações, na tecnologia e no comércio, enquanto, por outro lado, assistimos a cenários de guerra, fortes migrações que se intensificam e a consequente vulnerabilidade. As alterações climáticas também acrescentaram novos problemas.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Miguel Esteves Cardoso não pára de surpreender

Desta vez foi no suplemento Ípsilon do jornal PÚBLICO que o autor de Explicações de Português nos presenteou com um testamento literário de como viver melhor através das palavras (...) Como Escrever é o seu novo livro a iluminar caminhos, a encarar dúvidas e a encorajar decisões. A partir de “Reescrever: isso é que é escrever”, podemos abraçar o dia-a-dia justificando que “reviver: isso é que é viver”. As palavras estão aí, a questão é conjugá-las de forma a nascer um luminoso poema, romance ou ficção.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Mas que Sena!!!

O troço do rio Sena percorrido pelos atletas dos Jogos Olímpicos, só por si, pode ser considerado o mais atrativo cartaz turístico mundial pelo que dispensaria qualquer outro tipo de promoção. Contudo, quando o homem sonha, a obra nasce e aquilo que já era belo passou a ser esplendoroso. A chuva não estava no programa, mas ao ver que tudo decorreu de forma imperturbável, faz pensar que o St. Pierre participou nas reuniões de preparação, prometendo umas bátegas para testar a solidez do evento. Nem lamento a molha dos espectadores no local que pareciam inebriados e protegidos pela magia do momento. No conforto do sofá ao lado de mais três milhões também foi magnífico... embora sem chuva nem magia.

José M. Carvalho, Chaves