Campanha de Kamala Harris arrecada 200 milhões de dólares numa semana

O entusiasmo gerado pelo lançamento da candidatura de Kamala Harris na semana passada está a fazer-se sentir no número de voluntários prontos para ajudar na campanha e no valor do financiamento obtido com doações, que terá atingido os 200 milhões de dólares durante a última semana.

“Na semana desde que começámos, Kamala Harris angariou 200 milhões de dólares, sendo 66% desse valor proveniente de novos doadores”, revelou, na sua conta na rede social X, um dos principais responsáveis da campanha da actual vice-presidente dos EUA, Rob Flaherty.

Para se ter uma ideia da dimensão dos apoios financeiros obtidos por Kamala Harris desde que se assumiu com a grande favorita para substituir Joe Biden como candidata do Partido Democrata às presidenciais dos EUA, os 200 milhões de dólares (aproximadamente 185 milhões de euros) obtidos no espaço de uma semana ficam próximos dos 264 milhões de dólares conseguidos pelo ainda presidente durante o segundo trimestre deste ano.

Joe Biden, que abdicou há uma semana da corrida contra Donald Trump por um segundo mandato, tinha, de acordo com os números então divulgados pela sua campanha, uma reserva de 240 milhões de dólares no final do mês de Junho.

A batalha pelo financiamento da campanha pode ser decisiva para o resultado das eleições e, à semelhança do que acontecia com as sondagens, Trump parecia ter, principalmente a seguir ao atentado de que foi alvo, conquistado uma vantagem considerável. No segundo trimestre deste ano, o candidato do Partido Republicano tinha angariado 331 milhões de dólares, havendo ainda sinais de um reforço dos apoios de alguns dos principais nomes do sector tecnológico dos EUA, como Elon Musk.

O abandono de Biden e a entrada em cena da vice-presidente está agora a tornar as vantagens de Trump mais incertas. As sondagens feitas na última semana colocam Kamala Harris a par com o seu rival republicano no número de votos a nível nacional e, principalmente, parece evidente que a nova candidata está a gerar um entusiasmo nos seus apoiantes, que Biden já não conseguia obter, principalmente após a sua prestação no debate televisivo contra Trump.

De acordo com Rob Flaherty, inscreveram-se na campanha de Kamala Harris mais 170 mil voluntários apenas durante a última semana.