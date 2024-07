Não sei se também vos acontece, mas sempre que vou cortar uma das quilométricas etiquetas que agora encontro em muitas peças de roupa fico indignada com os avisos lá contidos. Porque se as instruções de lavagem são importantes para a preservação das peças, avisos como “não aproximar do fogo” parecem-me a prova clara de que a indústria têxtil considera os clientes como profundamente incapazes. E eu gosto de acreditar que o homem que descobriu antibióticos e vacinas, que chegou à Lua e que criou a inteligência artificial é capaz de compreender sozinho que não é boa ideia aproximar têxteis das chamas. O problema é que, às vezes, acontecem coisas que me fazem temer que a indústria têxtil, no final de contas, até tenha um bocadinho de razão.

