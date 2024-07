Uma portuguesa no topo do mundo. Maria Conceição conquistou montanha K2, a segunda mais alta do planeta

Maria Conceição, a primeira mulher portuguesa a subir ao cume do monte Evereste, conquistou agora o K2, no Paquistão, a segunda montanha mais alta do mundo, anunciou este domingo a própria atleta. A alpinista de 47 anos disse que, após várias semanas de mau tempo, o grupo aproveitou uma "janela muito curta" para subir até ao topo, o qual alcançou às 10h locais (6h em Lisboa), adiantou num curto telefonema à agência Lusa.

O K2, com 8614 metros, é a segunda montanha mais alta do mundo, depois do Evereste (8848 metros) e uma das mais difíceis e arriscadas. João Garcia foi o primeiro alpinista português a conquistar o K2, em 2007.

Conceição chegou ao Paquistão em meados de Junho, mas o progresso da expedição foi dificultado pelo frio e neve. Segundo as actualizações que tem feito nas redes sociais, uma avalanche atingiu um dos acampamentos há cerca de dez dias. No sábado tinha alcançado a base três, a cerca de 7300 metros de altitude.

Maria Conceição, que nasceu em Portugal mas está radicada nos Emirados Árabes Unidos desde 2003, tem vários recordes registados no Guinness World Records (GWR). Em 2005, quando trabalhava como assistente de bordo numa companhia aérea, começou a ajudar crianças de origens pobres do Bangladesh.

Os desafios físicos, como a subida ao Evereste em 2013, foram a forma encontrada na altura para angariar fundos para esse fim. Alcançou o Pólo Norte em 2011 e, em 2018, chegou ao Pólo Sul — feitos inéditos na altura para uma mulher portuguesa. Em 2014, a filantropa e agora atleta de resistência bateu vários recordes mundiais ao correr ultramaratonas consecutivas em todos os continentes.

Numa mensagem publicada esta manhã nas redes sociais, a equipa de apoio a Maria Conceição confirmou que já recebeu notícias da atleta "do cume do K2": "Tudo está bem depois de uma longa escalada a partir do acampamento 3. Que notícia incrível, a primeira mulher portuguesa a chegar ao topo do K2! Agora vai concentrar-se numa descida firme, é claro, com todos os nossos melhores desejos e apoio durante todo o caminho. Que mulher tão forte", pode ler-se no Facebook.

No sábado, Maria Conceição tinha anunciado a chegada ao acampamento 3 às primeiras horas da manhã, após "uma escalada difícil com muito gelo vertical". Com uma fotografia da alpinista captada ainda na base, a equipa confirmou que estava tudo bem com Maria Conceição e que iria descansar durante algumas horas antes de rumar até ao cume do K2, alcançado cerca de 20 horas mais tarde.