Voleibol de praia: jogador condenado por violação vaiado em Paris

Houve vaias e sentimentos mistos entre a multidão que assistia à estreia de voleibol de praia, por baixo da Torre Eiffel, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, este domingo. O alvo era o jogador holandês Steven van de Velde, um violador condenado.

A sua equipa, contudo, não pediu desculpas pela participação de van de Velde, afirmando que “o passado pertence ao passado” e que o assunto não devia ser abordado nos Jogos Olímpicos.

Steven van de Velde foi condenado a quatro anos de prisão na Grã-Bretanha, em 2016, na sequência da violação de uma rapariga de 12 anos, que teria acontecido dois anos antes, quando o atleta tinha 19 anos.

Passou 13 meses na prisão, um ano na Grã-Bretanha e um mês nos Países Baixos, antes de ser libertado, depois do acto criminoso ter sido reclassificado ao abrigo de uma mudança na lei do seu país. À luz da lei, tornou-se um “crime menor de actos indecentes” e a sua sentença foi reduzida. O atleta voltou ao voleibol de praia em 2017.

O atleta foi vaiado inúmeras vezes no jogo de domingo, mas parte do público também o apoiou e aplaudiu.

Entre os espectadores incomodados, Melissa Gautier, uma profissional de saúde de 23 anos, disse achar que o jogador não deveria estar ali. “O facto de ser atleta não devia dar-lhe um livre-trânsito”, disse.

Andrea Syslos, uma advogada italiana de 47 anos, não conhecia o caso, mas quando foi informada disse: “Não é bom. A justiça desportiva deve ser mais severa do que a justiça civil. Talvez não devesse estar ainda na prisão, mas não é normal que esteja a disputar os Jogos Olímpicos, onde deveria ser um exemplo para as outras pessoas”.

O colega de equipa de van de Velde, Matthew Immers, desvalorizou as críticas sobre a participação do atleta de 29 anos nos Jogos Olímpicos. “O que está no passado está no passado. Ele teve o seu castigo e agora é muito simpático. Para mim, é um exemplo de que cresceu e aprendeu muito com isso”, disse Immers aos jornalistas.

John van Vliet, assessor de imprensa da equipa holandesa, afirmou: “É algo que não deve ser trazido à baila através do desporto, num torneio para o qual ele se qualificou."

“A questão geral das condenações por crimes sexuais ou crimes relacionados com o sexo é uma questão muito maior do que o desporto, mas no caso dele temos uma pessoa que foi condenada, que cumpriu a sua pena e fez tudo o que podia fazer para voltar a competir”, rematou.

COI satisfeito

Entre a multidão que assistia ao jogo, houve quem concordasse com a presença do atleta.

“Li sobre isto e acho que toda a gente merece uma segunda oportunidade. Ele está legalmente autorizado a estar aqui e por isso pode estar aqui”, disse a arquitecta alemã Alexandra Bertram, de 46 anos.

O Comité Olímpico Internacional (COI) declarou no sábado estar satisfeito com as explicações dadas pela equipa olímpica neerlandesa relativamente à participação de van de Velde.

O porta-voz do COI, Mark Adams, disse que o Comité não estava totalmente confortável com a situação, mas que o crime ocorreu há 10 anos e, por isso, "uma grande quantidade de reabilitação aconteceu".

Para além disso, a equipa dos Países Baixos tomou medidas para atenuar o impacto da participação de van de Velde, transferindo-o para um alojamento alternativo em Paris, e não para a Vila Olímpica, e pedindo-lhe que não falasse com a imprensa.

Alienor Laurent, co-presidente do grupo feminista francês Osez le feminisme! ("Atreve-te a ser feminista", em português), que se manifestou contra a participação de van de Velde, mostrou-se indignada com o facto de este ter sido autorizado a competir nos Jogos Olímpicos.

“Qual é a mensagem para as vítimas? Que o talento desportivo tem mais valor do que a sua dignidade”, disse à Reuters. “E qual é a mensagem para os agressores? Que assediar uma jovem não terá qualquer impacto na sua vida ou na sua carreira, será celebrado e poderá até receber medalhas”.

Van de Velde e Immers perderam por 22-20, 19-21, 15-13 contra os italianos Alex Ranghieri e Adrian Ignacio Carambula Raurich.