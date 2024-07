Primeira sessão de treinos de triatlo no Sena cancelada devido a poluição

Análises no rio Sena revelaram níveis de poluição que obrigaram a adiar os treinos de triatlo. Organização dos Jogos Olímpicos acredita que os treinos podem ser retomadas no início da semana.

A primeira sessão de treinos de triatlo dos Jogos Olímpicos, prevista para a manhã deste domingo, foi cancelada devido à poluição do rio Sena, depois de ter chovido nos dois últimos dias, anunciou no sábado à noite a organização.

O comité organizador dos Jogos Olímpicos, a federação internacional de triatlo e as autoridades locais tomaram a "decisão conjunta de cancelar a parte da natação" prevista para este domingo, porque "o nível da água não oferece garantias suficientes", indicaram em comunicado.

“Os testes efectuados ontem [sábado] no Sena revelaram níveis de qualidade da água que, na opinião da federação internacional, a World Triathlon, não ofereciam garantias suficientes para permitir a realização do evento”, disse a organização dos Jogos Olímpicos de Paris deste ano: “Isto deve-se à chuva que caiu em Paris nos dias 26 e 27 de Julho."

Os organizadores disseram que, dada a previsão de Sol e temperaturas mais altas nas próximas 48 horas, estavam “confiantes” de que a qualidade da água melhoraria novamente antes do início dos eventos de triatlo na terça-feira com a corrida masculina. A capital francesa tem estado a trabalhar na limpeza do Sena para que as pessoas possam voltar a nadar nele, como aconteceu durante os Jogos Olímpicos de Paris de 1900.

A World Triathlon reúne-se com as autoridades da cidade de Paris todas as manhãs, às 4h, antes dos treinos de triatlo ou das competições, para analisar os últimos resultados dos testes à água e decidir se o Sena está suficientemente limpo para os atletas nadarem. As sessões de familiarização com os percursos de corrida e ciclismo decorreram como planeado no domingo.