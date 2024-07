Nuno Borges e Francisco Cabral avançam para a segunda ronda de pares nos Jogos

Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram este domingo para a segunda ronda de pares do torneio olímpico de ténis de Paris 2024, ao derrotarem os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas, com reviravolta no marcador.

Horas depois de "caírem" em singulares, os portugueses voltaram ao court no complexo de Roland Garros e venceram os irmãos gregos, pelos parciais de 3-6, 6-3 e 12-10, num jogo de uma hora e 17 minutos.

Na próxima ronda, os lusos de 27 anos, a estrear-se em Jogos Olímpicos, vão ter pela frente os vencedores do encontro entre os alemães Jan-Lennard Struff, que hoje derrotou Cabral em singulares, e Dominik Koepfer, e os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, sétimos cabeças de série.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de Agosto, mas o torneio de ténis a pares termina a 3 de Agosto.