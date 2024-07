FC Porto ganhou 5200 sócios desde a tomada de posse da direcção de André Villas-Boas

André Villas-Boas diz ter uma “fé inabalável” para a temporada 2024-25 e os adeptos do FC Porto mobilizam-se em números históricos para serem parte activa na nova era dos “dragões”. Prova disso mesmo são os cerca de 5200 novos sócios que os portistas conseguiram angariar desde o dia 7 de Maio, momento em que o novo presidente tomou posse da administração da SAD “azul e branca” e assumiu oficialmente plenas funções enquanto dirigente.

De acordo com os dados recolhidos pelo PÚBLICO junto dos “dragões”, este número representa um crescimento de quase 210% na admissão de novos sócios face ao período homólogo do ano anterior. Esta estatística representa ainda uma prova de vitalidade para os “dragões”, quando percebemos que 40% destes 5200 novos associados têm menos de 25 anos.

No campo dos lugares anuais – e mesmo sem presença na Liga dos Campeões –, este é já um dos melhores anos de sempre para os portistas, algo que se vai reflectir já na apresentação do clube aos sócios. Os números ainda não estão fechados, mas já se sabe que será um dos anos com lugares vendidos na história do Estádio do Dragão, com a direcção portista a apontar para esta temporada esteja entre os quatro melhores anos de sempre nesta rubrica.

Olhemos agora para as quatro linhas: com um percurso 100% vitorioso na pré-temporada (cinco vitórias em outras tantas partidas), o FC Porto apresenta-se aos sócios na máxima força e com a intenção de um derradeiro triunfo galvanizador antes da final da Supertaça, troféu disputado frente ao Sporting no dia 3 de Agosto (sábado). Vítor Bruno será apresentado pela primeira vez ao público do Estádio do Dragão como treinador principal, depois de substituir Sérgio Conceição no cargo após o final da temporada 2023-24.

Condicionado pela ausência de vários jogadores internacionais que representaram as respectivas selecções no Euro 2024 e na Copa América, o técnico portista recorreu ao "ouro da casa" – expressão cunhada por Vítor Bruno na apresentação enquanto treinador – para os últimos desafios. O resultado foi animador, vencendo sempre com pelo menos dois golos de diferença no estágio da Áustria e com três goleadas em cinco jogos.

Os regressos e as incógnitas

Depois da despedida a Mehdi Taremi e ao capitão Pepe, os portistas têm reencontro marcado com David Carmo e Fran Navarro, jogadores emprestados pelo FC Porto aos gregos do Olympiacos na temporada passada. Uma das grandes ovações da noite estará certamente reservada para Diogo Costa, guarda-redes formado no FC Porto e um dos mais bem cotados do mundo. Depois de ter sido o “herói” português frente à Eslovénia – com três penáltis defendidos no jogo dos “oitavos” do Euro 2024 –, muitos temiam que o guardião tivesse os dias contados no Dragão.

Foto Diogo Costa foi "herói" no Euro 2024 Wolfgang Rattay/Reuters

A cláusula de rescisão de 75 milhões de euros é apenas acessível aos maiores “tubarões” do futebol, mas a direcção do FC Porto não quer abrir mão de Diogo Costa por uma verba que não espelhe a qualidade diferenciada do guarda-redes. Nas últimas semanas o português foi apontado como potencial sucessor de Courtois no Real Madrid, mas, pelo menos para já, Diogo Costa mantém-se firme no Dragão.

Outra das incógnitas prende-se com Wanderson Galeno. O segundo melhor artilheiro dos portistas na temporada transacta é cobiçado por vários clubes, mas a imprensa italiana diz que a Juventus assegurou que a vontade do atacante portista é mudar-se para Turim. Ainda assim, e tal como acontece no caso de Diogo Costa, a SAD portista não quer deixar sair uma peça importante sem que o retorno financeiro seja o apropriado. A cláusula de rescisão de Galeno fixa-se nos 60 milhões de euros.

Francisco Conceição é outro dos nomes de destaque no plantel "azul e branco", avaliado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. O filho do ex-treinador foi adquirido ao Ajax a título definitivo ainda pela antiga direcção, assinando um contrato em que reservou o direito a receber 20% de uma transferência futura. Apesar do desconforto sentido por ambas as partes com os acontecimentos dos últimos meses, clube e jogador parecem estar empenhados em fazer a relação resultar e a unir-se em prol do bem do FC Porto. Francisco Conceição já se apresentou a Vítor Bruno para iniciar os trabalhos de preparação para a nova época, mas é outro dos jogadores portistas com potencial de mercado.

O pontapé de saída do jogo frente ao Al-Nassr será apenas às 18h30, mas a cerimónia de apresentação do plantel tem hora marcada paras as 17h. Mesmo com a forte incerteza quanto à presença de Cristiano Ronaldo, os sócios portistas esgotaram os ingressos em poucas horas. Prevê-se que esta possa ser um dos jogos de apresentação com maior receita de bilheteira dos últimos anos, dado que os sócios portistas vão ocupar também a fatia de estádio tradicionalmente reservada para os adeptos visitantes. De regresso, mas desta vez como adversários, estão Alex Telles, Otávio e o treinador Luís Castro.