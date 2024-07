Em dia festivo, FC Porto não esteve para brincadeiras e fecha pré-época 100% vitoriosa

Portistas golearam por 4-0 sauditas do Al-Nassr, conseguindo oito vitórias em outros tantos jogos. No próximo sábado, frente ao Sporting, disputa-se o primeiro troféu da temporada.

Oito jogos, outras tantas vitórias: o FC Porto não podia ter pedido um melhor ponto final para a pré-época do que uma exibição dominadora acompanhada de goleada sobre o Al-Nassr. Os portistas venceram por 4-0, um triunfo dilatado que confirma o registo 100% vitorioso e galvaniza as hostes portistas para o embate da Supertaça, frente ao Sporting, no próximo sábado, dia 3 de Agosto.

Apesar do ambiente festivo, o FC Porto fez questão de mostrar que não estava para brincadeiras. A vitória começou a desenhar-se aos 19’ com um golo de Nico González de cabeça: mesmo em desequilibro, o espanhol conseguiu fazer contacto com um cruzamento forte de João Mário vindo da direita. Nawaf Alaqidi bem se esticou, mas estava inaugurado o marcador no Dragão.

Vítor Bruno aplaudiu e pediu que a pressão, com os jogadores a obedecerem prontamente às ordens do técnico. Apenas três minutos depois, aos 22’, novo golo espanhol para os portistas. Após um passe engenhoso de calcanhar de Namaso que deixou Iván Jaime desmarcado na cara do guarda-redes, o médio rematou forte e provocou a segunda explosão de alegria da tarde.

Foto Dragão teve mais de 47 mil espectadores nas bancadas

Com uma linha de quatro defesas muito subida no terreno a conseguir neutralizar todos os ataques sauditas, os portistas jogavam com fluidez e meia dúzia de toques bastavam para transportar a bola até à área adversária. O pé não saiu do acelerador e foram precisos apenas mais uns minutos para um novo tento: aos 31’, Nico González antecipou-se ao guarda-redes saudita no interior da pequena área e aproveitou um atraso mal feito.

A contagem do primeiro tempo não ficaria por ali, com Gonçalo Borges a converter uma grande penalidade nos descontos, após revisão do lance pelo videoárbitro.

Os segundos 45 minutos foram o oposto do primeiro tempo, tanto em golos como em emoção. Ambas as formações aproveitaram para rodar o plantel, com os portistas a entregarem a iniciativa de jogo ao Al-Nassr. O lance de maior perigo ocorreu já aos 82', um cabeceamento de Vasco Sousa devolvido pela barra, numa segunda parte sem lances dignos de nota.

Positivo/Negativo Positivo Nico González Foi a chave para o resultado dilatado portista e em três remates à baliza assinou dois golos. Não foi uma exibição perfeita – contabilizando-se cinco perdas de bola –, mas a eficácia de passe (82% de acerto) contribuiu sobremaneira para a fluidez do jogo portista. Substituído aos 63’, precisou apenas de uma hora bastou para deixar a sua assinatura na partida.

Positivo Proximidade aos adeptos O FC Porto quer fortalecer os laços entre clube e associados, tendo feito por isso nas últimas semanas. Este domingo, os jogadores entraram no Dragão pelo próprio pé, caminhando por entre os sócios “azuis e brancos”. No momento da apresentação individual, desceram as escadas das bancadas inferiores, num segundo momento de cumplicidade os associados.

Antes do pontapé de saída, foram homenageados os ex-portistas agora no Al-Nassr: o treinador Luís Castro e os jogadores Alex Telles e Otávio receberam uma ovação de todo o estádio e ainda lembrança entregue pelo presidente portista, André Villas-Boas. Cristiano Ronaldo, o maior astro da equipa saudita, não foi convocado para o amigável deste domingo.

Protocolo a ser desenhado

Esta semana, os Super Dragões viram ser retirado o contentor situado no exterior do Estádio do Dragão, espaço usado pela claque para vender o merchandising. Além de ser uma fonte de rendimento, era ainda um dos locais que congregava os membros do grupo em dia de jogo.

“Agora é cada um por si”, lamenta ao PÚBLICO um dos membros da claque, enquanto esperava para recolher o bilhete para a partida. “Antigamente qualquer pessoa arranjava bilhete, mas agora é preciso ser mesmo sócio dos Super Dragões”, adianta um outro membro.

Foto Vítor Bruno conseguiu pré-éooca 100% vitoriosa Manuel Fernando Araújo/Lusa

A poucos dias do início oficial da temporada, grupo e direcção do FC Porto tentam desenhar um novo protocolo para os Super Dragões. A claque nomeou uma comissão administrativa composta por 13 elementos para as negociações, esperando-se ainda uma conclusão que permita retirar o grupo deste “limbo” nas relações.

Dentro do estádio, poucas coisas mudaram. A zona central da bancada Sul continua reservada à claque, com bandeiras, tarjas e outros adereços a darem cor ao espectáculo. Num das “bocas” de acesso, a bandeira com a cara de Pinto da Costa permanece, bem como os adereços que aludem a Fernando Madureira, ex-líder da claque detido no âmbito da Operação Pretoriano.