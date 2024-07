Afinal, Russel foi desclassificado e Hamilton venceu GP da Bélgica

Duas horas depois de ter sido declarado vencedor do GP da Bélgica, George Russel foi desclassificado. O carro do piloto não cumpria o peso mínimo e a vitória passou para Hamilton.

O GP da Bélgica parecia ter um vencedor claro: George Russel. No entanto, duas horas depois da vitória, a FIA (Federação Internacional do Automóvel) anunciou que o piloto britânico da Mercedes foi desclassificado. O carro não cumpria o peso mínimo e a vitória passou para as mãos de Hamilton, colega de equipa e compatriota.

O piloto de 26 anos foi desclassificado, desta que é a 14ª prova da temporada, já que o seu Mercedes pesava apenas 795,6 quilos, como se verificou no controlo de final da corrida, e o mínimo necessário seriam 798 quilos.

O triunfo passou então a ser de Lewis Hamilton que tinha terminado a prova a 0.6 segundos do seu colega.

Russel recorreu à rede social X para comentar a situação e afirmou estar "de coração partido". "A pesagem deu 1,5 quilos a menos e fomos desclassificados da corrida. Demos tudo na pista hoje e continuo orgulhoso por ter cruzado a meta primeiro. Há mais por vir", escreveu.

Nesta corrida, Russel recorreu a uma abordagem diferente. As previsões indicavam que cada piloto precisaria de fazer duas trocas de pneus, mas o britânico acreditou que uma chegaria. Foi essa decisão que lhe deu a vitória, mas pode ter sido a mesma que o levou à desclassificação.

Oscar Piastri, o australiano da McLaren, passou, assim para segundo lugar e Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, também beneficiou da desclassificação de Russel e passou a integrar o pódio.

O neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, ficou pelo quarto lugar, apesar do novo motor. O até domingo campeão em título mantém-se líder do campeonato, com 277 pontos e 78 de vantagem de Lando Norris, da McLaren, segundo do campeonato e quinto deste GP.

Se não tivesse sido desclassificado, esta seria a terceira grande vitória de George Russel na Fórmula 1, a segunda desta temporada. Dada a desclassificação, o GP da Bélgica passou a ser a 105ª vitória de Lewis Hamilton, segunda do ano.