Segunda na TV: novas peripécias de Futurama e um abalo do passado

CINEMA

Stargate

AMC, 22h10

Stargate foi um sucesso do realizador Roland Emmerich e do produtor-argumentista Dean Devlin, em meados dos anos 1990. Daniel Jackson (James Spader) dá vida ao egiptólogo que traduz o código de hieróglifos de um portal para um universo desconhecido e que se junta a uma equipa militar, liderada por Jonathan O’Neil (Kurt Russel), numa missão de reconhecimento. Vão dar a um mundo que faz lembrar o Antigo Egipto da Terra e onde há escravos, polícias armados e tecnologia avançada. Ali, acabarão por encorajar uma rebelião.

Elis

RTP2, 22h55

Hugo Prata estreou-se na realização em cinema, em 2017, com este drama biográfico sobre Elis Regina (1945-1982), uma das maiores artistas do Brasil. Com Andreia Horta como protagonista, o filme conta ainda com Caco Ciocler, Lúcio Mauro Filho, Júlio Andrade e Zé Carlos Machado, entre outros.

A Rapariga Que Roubava Livros

AXN White, 00h11

Munique, II Guerra Mundial. Liesel é uma menina de nove anos que se entrega aos livros que vai roubando e partilhando com amigos e vizinhos. É assim que nasce uma amizade profunda com um jovem judeu que vive escondido na cave da casa dela e que também se refugia na literatura para escapar à realidade. Um dia, ele é obrigado a partir e Liesel fica desesperada.

Narrado pela voz da morte, este drama é dirigido por Brian Percival (conhecido pelo trabalho nas séries Norte e Sul e Downton Abbey), com base no best-seller de Markus Zusak. A banda sonora, composta por John Williams, foi nomeada para o Óscar. O elenco inclui Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson e Nico Liersch.

DOCUMENTÁRIO

O Dia Que Abalou o Pensamento

História, 16h42

Alexandre Borges realiza este docudrama, com actores nacionais e cenários reais, sobre os impactos menos visíveis do terramoto de 1755. As ondas de choque desse cataclismo, ocorrido no Dia de Todos os Santos, fizeram-se sentir na (re)definição da cidade de Lisboa e dos seus habitantes, “ao nível do comportamento social, nas relações internacionais, na comunidade intelectual, na esfera religiosa e mesmo na ciência”, assinala o canal.

O abalo estendeu-se também ao pensamento europeu, fazendo correr tinta de ilustres penas iluministas, como Voltaire ou Rousseau. Para avaliar essa repercussão, o documentário conta com contributos de especialistas como o historiador Rui Tavares, a sismologista Susana Custódio ou o filósofo Nuno Nabais; para dar vida à história, com Heitor Lourenço, João Pedreiro, Maria João Freitas, Tiago Fernandes, Pedro André e Fernando Ribeiro (dos Moonspell), entre outros.

SÉRIE

Futurama

Disney+, streaming

Há um ano, após uma década de suspensão, a comédia de ficção científica desenhada por Matt Groening (o criador d’Os Simpsons) e desenvolvida a meias com David X. Cohen ressuscitou com o elenco original e o mesmo nível de sarcasmo e sagacidade. Hoje, entra na 12.ª temporada.

Gravita em torno de Fry (Billy West), o entregador de pizas que foi congelado acidentalmente e despertou mil anos mais tarde. Ao seu lado mantêm-se Leela (Katey Sagal), a extraterrestre de um olho só, e Bender (John DiMaggio), o robô que mais parece humano, sobretudo nas falhas de carácter.

Os novos episódios envolvem festas, romance, café duvidoso, inteligência artificial e mais uma boa dose de invenções do professor Farnsworth, o cientista louco de serviço. Está também garantido o tratamento de pontas soltas deixadas por Meanwhile, aquele que era suposto ter sido o derradeiro episódio, em 2013.

INFANTIL

Borboletas - Uma Aventura com Pinta (VP)

TVCine Top, 12h

Uma comédia animada que dá asas ao heroísmo, à resiliência e à aceitação da diferença, com realização de Sophie Roy e argumento de Heidi Foss e Lienne Sawatsky. Patrick é uma borboleta-monarca com uma asa maior do que a outra. Quase ninguém acredita que consiga fazer a longa migração. Mas isso não belisca a sua determinação, até porque vai contar com a preciosa ajuda de Jennifer, uma borboleta com vertigens, e Marty, uma lagarta pequena mas destemida.