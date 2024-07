Morreu a escritora irlandesa Edna O’Brien

Edna O’Brien, quiçá a mais aclamada escritora irlandesa, morreu este sábado aos 93 anos. A notícia foi avançada este domingo pela sua editora, a Faber, que num comunicado refere que a autora morreu “pacificamente após uma longa batalha contra uma doença”. O’Brien “explorou as contradições e complicações das vidas das mulheres ao longo de uma carreira literária que durou mais de meio século”, escreve na notícia da sua morte o jornal britânico The Guardian.

O’Brien escreveu, além de mais de uma vintena de romances, biografias de James Joyce e de Lord Byron, bem como peças de teatro e um livro de memórias, assinala o The Irish Times. O mesmo jornal recorda que, “na Irlanda dos anos 1950”, “os seus livros e o seu retrato da sexualidade feminina revelaram-se altamente controversos”. A censura então vigente no seu país natal viria mesmo a banir os seus primeiros três romances, The Country Girls (1960), ou Raparigas da Província, segundo a edição portuguesa da Relógio d’Água,​ The Lonely Girl, que mais tarde seria rebaptizado Girl with the Green Eyes (1962), e Girls in Their Married Bliss (1963).

Fazem uma trilogia que tem como personagens centrais Kate e Baba, duas adolescentes que, no início da história, estão numa fase de descoberta da sexualidade e são enviadas para um colégio de freiras. Existe uma componente autobiográfica neste trio de obras, evidenciada, por exemplo, pelo facto de as duas personagens serem naturais de uma vila irlandesa com semelhanças à sua terra natal, Tuamgraney.

Além disso, Edna também foi para um colégio de freiras. A religião era parte fundamental da casa onde cresceu: os únicos livros nas prateleiras eram os de orações. Uma mãe austera tentava passar a fé católica aos seus filhos, sendo O’Brien a irmã mais nova.​

“Os romances e os contos desta irlandesa que se estreou com uma escrita ousada para o tempo (por revelar o lado obscuro de uma sociedade), e que é ainda ‘poderosamente erótica’, passaram a dar voz às mulheres que não falavam das suas vidas nem para si próprias — aos seus sentimentos mais íntimos, aos desejos, à esperança, e aos seus problemas nas relações com os homens”, escreveu José Riço Direitinho, crítico literário do PÚBLICO, num texto de 2020.

Na sua crítica a Na Floresta, editado em Portugal um ano antes pela Cavalo de Ferro e baseado na história real de um triplo homicídio ocorrido na Irlanda em 1994, a obra era definida como “uma nesga brilhantemente aberta para o interior da cabeça de um psicopata, para um mundo estranho onde ecoam sem parar episódios vívidos de uma infância feita de abandono e de violência, para uma câmara de trevas onde o mundo exterior é vivenciado como a imagem do mundo interior reflectida num espelho — como se olhássemos o Inferno em construção”.

Edna O’Brien recebeu vários prémios literários ao longo da sua carreira. Uma vez, o autor de Pastoral Americana, Philip Roth, falou dela como sendo “a mulher mais dotada a escrever ficção em inglês neste momento”. “A Edna era uma destemida contadora de verdades”, afirmou este domingo o Presidente irlandês, Michael Higgins.

Em 2021, à conversa com o Ípsilon, a autora dizia-se a tentar experimentar e não repetir-se. Ao mesmo tempo, mantinha o objectivo constante da perseguição da verdade. “A verdade é vital para uma obra de ficção. A verdade é aquilo a que Rilke chamou ‘o detalhe divino’. Um escritor, mesmo tão complexo e abrangente como o meu herói James Joyce, pode ter inventado uma linguagem nova e mais difícil, mas foi sempre fiel à genialidade e vastidão da imaginação.”