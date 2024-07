DGS acompanha a evolução do parvovírus desde Junho e já tomou medidas

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) assegurou este sábado que já tomou medidas e está desde Junho a acompanhar o aumento da circulação de parvovírus B19, que pode provocar a morte aos fetos até às 20 semanas de gestação.

"Apesar do risco para a população ser baixo, à data de hoje, face ao contexto epidemiológico internacional e nacional, foram implementadas medidas de aumento de vigilância epidemiológica e sensibilização dos profissionais de saúde", informou a DGS em comunicado.

A autoridade nacional de saúde recordou que emitiu na passada quarta-feira uma informação aos profissionais de saúde, de cariz técnico, dirigida principalmente a quem presta cuidados de saúde a crianças e a grávidas.

"Esta informação insta os profissionais de saúde a manterem-se vigilantes em relação à infecção pelo parvovírus B19, e a incluírem, no momento de avaliação dos utentes incluídos nos grupos-alvo, um momento de aconselhamento e informação, particularmente aqueles que apresentem risco de complicações", salientou.

Evitando recomendar medidas específicas à população geral, a DGS realçou que "permanece atenta e a acompanhar a evolução nacional e internacional desta infecção, e emitirá informações e documentos técnicos sempre que necessário".

Na informação disponível no seu site, a DGS indica, citando dados provisórios, que desde Janeiro deste ano observou-se um aumento progressivo do número de internamentos hospitalares, relacionado com o parvovírus, com aparente pico em Março.

"Estima-se que 30-40% das mulheres grávidas podem ser susceptíveis à infecção. A infeçcão nas primeiras 20 semanas de gestação pode conduzir a resultados adversos graves para o feto, como anemia, hidrópsia fetal e morte intra-uterina, em até 10% dos casos", adverte a DGS.

Em crianças, o sintoma mais frequente é o eritema infeccioso, caracterizado por um quadro febril de mal-estar, com mialgias, diarreia e cefaleias, enquanto nos adultos, é a poliartralgia periférica das mãos, punhos, joelhos e tornozelos, podendo afectar até 50% das mulheres grávidas não imunes infectadas.

De acordo com a DGS, cerca de dois terços da população são imunes à infecção pelo parvovírus B19, devido a infecções anteriores (15% das crianças pré-escolares, 50% dos adultos e 85% dos idosos).

Acerca do aumento de infecções pelo parvovírus B19, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu na sexta-feira que a DGS e os seus peritos "estão muito atentos" à questão.