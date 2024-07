Correios de droga. Número de detidos volta a valores pré-pandemia

Os casos sucedem-se. Ainda há pouco, cinco cidadãos estrangeiros foram detidos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com cocaína suficiente para fazer 119 mil doses. Um trazia o produto no estômago; outro, numa mala; três, dissimulado à volta do corpo.

