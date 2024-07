Vandalismo em Angola

O vandalismo de bens públicos preocupa o poder político em Angola. Poderiam algumas pessoas, bem-intencionadas, pensar que essa preocupação respeita à corrupção, delapidação e desvio dos dinheiros e dos bens públicos por detentores do poder político e económico. Fossem eles os do passado que, apesar do muito barulho mediático, ainda não prestaram ou nem sequer pensam em prestar contas, sejam os do presente que vão prosperando.

