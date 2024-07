Os Jogos Olímpicos estão aí

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi na sexta-feira, marcada pelo ineditismo de ter sido realizado fora de um estádio olímpico e pela chuva. A competição, contudo, já tinha começado em alguns desportos dois dias antes mas é a partir deste sábado que a competição arranca "a sério" e com portugueses em acção, alguns, quem sabe, com hipóteses de subir ao pódio.

O PÚBLICO tem dois enviados a Paris e construiu um site totalmente dedicado aos Jogos Olímpicos, onde pode encontrar toda a informação relevante, para além do calendário geral e um especificamente para os portugueses. No final desta newsletter deixo-lhe alguns dos trabalhos já produzidos, na esperança de que acompanhe o maior espectáculo desportivo do planeta no PÚBLICO.

Para além dos Jogos deixo a nota de que os três principais clubes portugueses vão realizar partidas de apresentação aos seus associados e simpatizantes. O Sporting, campeão nacional de futebol, joga já neste sábado com o Athletic Bilbau, enquanto o FC Porto defronta no domingo o Al Nassr e o Benfica bate-se no mesmo dia com o Feyenoord – os benfiquistas ainda irão jogar com o Fulham na quinta-feira.

A meio da semana, mas já a doer, jogam Sp. Braga e V. Guimarães, que realizam os jogos da segunda mão da 2.ª pre-eliminatória da Liga Europa (no caso dos bracarenses) e da Liga Conferência no caso dos vitorianos.

De resto, nota para a continuidade da estrada da Volta a Portugal em bicicleta e para a Fórmula 1, que disputa o Grande Prémio da Bélgica 14.ª corrida do Mundial, enquanto na Finlândia começa na quinta-feira a nona corrida do Mundial e em Silverstone disputa-se o Grande Prémio da Grá-Bretanha em MotoGP.