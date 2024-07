Onze crianças e adolescentes mortos em ataque a campo de futebol nos Montes Golã

Um campo de futebol em Majdal Shams, uma vila nos Montes Golã, território ocupado por Israel, foi atingido este sábado com um rocket que terá sido disparado a partir do Líbano. Pelo menos 11 pessoas morreram. As vítimas eram crianças e adolescentes, com idades entre os 8 e 0s 14 anos, que jogavam à bola ou brincavam no local, diz fonte médica ao diário israelita Haaretz.

Israel aponta a autoria do ataque ao Hezbollah. Por seu turno, um representante do movimento libanês, Mohammad Afif, negou quaisquer responsabilidades.

Há ainda registo de mais de 20 feridos, incluindo vários em estado grave, acrescenta o Haaretz. De acordo com os serviços de emergência, os feridos têm entre 10 e 20 anos de idade.

Majdal Shams é uma vila de maioria drusa nos Montes Golã, território sírio ocupado por Israel na sequência da Guerra dos Seis Dias, em 1967, e anexado em 1981. Os drusos são uma minoria árabe, não muçulmana, presente em vários países da região.

O ataque aconteceu horas depois de uma investida israelita contra o Hezbollah no Líbano, que resultou na morte de quatro combatentes. Duas fontes dos serviços de segurança libaneses, contactadas pela Reuters, afirmaram que os quatro combatentes mortos no ataque israelita a Kfarkila pertenciam a diferentes grupos armados, incluindo o Hezbollah.

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, e as forças israelitas têm trocado ataques desde Outubro, após a investida do Hamas no Sul de Israel e da brutal retaliação israelita em Gaza.