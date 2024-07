Ana Bárbara Pedrosa: “Gostava de viver em Hogwarts. Quem não quereria voar numa ‘flecha de fogo’?”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma e porquê?

Facebook. Desisti do Hi5, porque chegou o Facebook. Toda a geração migrou para lá.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Não.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Dois, mas porque a vida e o tempo fizeram o seu caminho e fomos cada um para seu lado. Já me zanguei com uma que virou “ex” durante anos e agora é actual.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Em teoria não desgosto de nenhum, na prática fico atrapalhada com todos.

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Harry Potter conta? Se sim, Hogwarts, claro. Quem não quereria voar numa “flecha de fogo”?

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Qualquer topo de qualquer montanha gelada com uma vista para montanhas geladas, com 20 graus negativos, algures na Escandinávia, preferencialmente sozinha. Gosto muito, porque nunca apanho calor.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Uso uma homófona: é o concelho de Vizela.

Em que situações se considera um “chato/a”?

Em nenhuma. Que ultraje é este?

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Roo as unhas, mas não me incomoda, nem me orgulha. Não tenho mais nenhum. Nunca fumei, bebi, tomei drogas ou vesti calças padrão oncinha.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

Filhos contam? Se sim, Maria, David e Francisco. Se não, Francisco, Louçã e Francisco Louçã.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Nunca, mas fiquei acelerada nas duas vezes em que cometi o erro de beber Red Bull.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Já. Não, foi o primeiro mês de vida dos meus filhos gémeos.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Se precisas de conselhos para isso ir ao sítio, vai à tua vida.

É vegetariano, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Não. Porque adoro McRoyal Bacon.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

Uma coisa qualquer de acção na Netflix. Talvez O Pai.

Qual o seu maior arrependimento?

Não ter começado a fazer jiu-jitsu mais cedo.

Qual foi a última vez que se surpreendeu?

Hoje de manhã, quando vi que me esqueci de tirar a roupa da máquina de lavar ontem à noite.