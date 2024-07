Em Chaves, a N2 (também) é um festival

Há cuscos de Vinhais e algas algarvias, há bochecha de vaca, barriga de porco e polvo seco ralado, barriga de porco —​ vamos de Trás-os-Montes ao Algarve, mas não há linhas rectas. Porque a bochecha é em bao, os cuscos vêm com um “taquito”, a barriga de porco está numa kata sanda (em brioche caseiro). E ainda se intrometem maionese de karashi, kimchi, hoisin, pico de gallo e tamarindo cultivado em Chaves. E mais uma série de coisas saídas da cabeça de Catarina Nascimento e Diogo Sousa, ela de Nantes (Chaves) ele de Lagoa (Faro): os dois extremos da EN2 num encontro umas centenas de metros antes do seu km 0, no ’83 Gastrobar. Mesmo ao lado da Ponte de Trajano, no centro de Chaves — e com tantos cruzamentos daqui vê-se o mundo inteiro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt