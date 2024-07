Ténis de mesa: apesar do nervosismo, Jieni Shao avança para a segunda ronda

A portuguesa Jieni Shao derrotou Sarah de Nutte, do Luxemburgo, e avançou para a segunda ronda do ténis de mesa, apesar de assumir ter estado nervosa este sábado.

A portuguesa Jieni Shao avançou este sábado para a segunda ronda do torneio de singulares femininos de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris 2024, ao derrotar a luxemburguesa Sarah de Nutte por 4-2.

Jieni Shao, 51ª do ranking mundial, foi a primeira portuguesa em prova no ténis de mesa, derrotando Nutte (91ª) pelos parciais de 11-7, 11-9, 5-11, 7-11, 11-8 e 11-5, em 52 minutos.

A atleta assumiu que sentiu algum nervosismo perante o primeiro jogo desta edição dos Jogos Olímpicos, apesar de já conhecer a adversária. "Eu já a conheço muito bem, nós jogámos muitas vezes. Mas os Olímpicos são diferentes. Hoje, foi mais difícil, porque eu estava nervosa e ela a jogar melhor. Tudo diferente dos outros jogos", admitiu à agência Lusa.

Com uma francesa a jogar na mesa ao lado, o barulho no Pavilhão 4 da Arena Paris Sul foi, por vezes, ensurdecedor, com a luxemburguesa a ver-se forçada a pedir um desconto de tempo quando perdia por 4-1 no quinto set, num momento que se revelou decisivo para o encontro.

"O ruído também não ajudou. Eu quero ganhar e para isso tenho de estar concentrada, se não fica difícil", assumiu.

Pela primeira vez na ronda de 16 dos Jogos Olímpicos, Jieni Shao garantiu, pelo menos, o 17º lugar, aquele que será o seu melhor resultado de sempre, depois de ter sido 33ª no Rio 2016 e em Tóquio 2020.

"Um jogo de cada vez, mas eu quero chegar mais à frente", assegurou a portuguesa, que na próxima ronda joga com a austríaca Sofia Polcanova (23ª) ou a mexicana Arantxa Cossio Aceves (105ª).

Depois de Jieni Shao, Fu Yu, 80ª lugar do ranking mundial, estreia-se no domingo na prova feminina frente à sul-coreana Jihee Jeon, 14ª.

Mais tarde, Tiago Apolónia (66.º) defronta o alemão Qiu Dang (11.º), enquanto Marcos Freitas (17.º) joga apenas na segunda-feira, com o dinamarquês Ander Lind (62.º).

