Sporting vence Athletic Bilbau e mostra estar preparado para a nova época

O Sporting manteve a tradição e venceu, neste sábado, o Troféu Cinco Violinos que marca a apresentação aos sócios e simpatizantes da sua equipa de futebol. Contra o Athletic Bilbau, os “leões” ganharam por 3-0 e realizaram uma boa exibição, naquele que foi o derradeiro teste antes do primeiro jogo oficial da nova época, dia 3 de Agosto, contra o FC Porto, na disputa da Supertaça Cândido de Oliveira.

Contra uma equipa exigente, que foi quinta classificada da Liga espanhola na temporada passada e venceu a Taça do Rei, embora esteja mais atrasada na preparação da próxima época, o Sporting foi melhor equipa, teve mais posse de bola, mais ocasiões de golo e oportunidades mais flagrantes.

Ainda que a formação basca não tivesse surgido no relvado de Alvalade com alguns dos seus jogadores mais sonantes – casos do guarda-redes Unai Simon ou do avançado Nico Williams – o nível de dificuldade que colocava ao Sporting era, claramente, o mais elevado que os “leões” já tinham enfrentado nesta pré-época. E a verdade é que o Sporting – também ele sem algumas peças importantes, casos de Nuno Santos ou St. Juste – deu conta do recado.

Positivo/Negativo Positivo Geonvany Quenda O jovem extremo de apenas 17 anos alinhou na ala direita e fez uma muito boa exibição. Mais uma jóia da formação “leonina” que Rúben Amorim parece disposto a não esbanjar. “Entende o jogo como um adulto. Temos ali jogador”, disse no final o técnico sportinguista.

Positivo Kovacevic É um dos reforços para esta época e o guarda-redes mostrou qualidades quando foi posto à prova. Negativo Geny Catamo Com a entrada no “onze” sportinguista de Quenda, Catamo passou para o flanco oposto e esteve muito ausente do jogo. Foi substituído ao intervalo.

Com um golo no primeiro tempo e dois na segunda metade da partida, a equipa de Rúben Amorim mostrou velocidade e consistência defensiva e ofensiva, e está aparentemente pronta para defender o título de campeão ganho a temporada transacta.

O primeiro golo surgiu cedo, na sequência de uma jogada tantas vezes vista em Alvalade. Recuperação de bola no meio-campo, bola entregue a Gyökeres que serviu Pedro Gonçalves, com o português a não perdoar na cara do guarda-redes adversário.

Seguiram-se mais uma série de boas jogadas e ocasiões de golo, com a bola a embater nos ferros da baliza basca duas vezes numa só jogada, por exemplo. Mas o marcador só seria dilatado no segundo tempo. Já depois de uma série de alterações nos “onzes” das duas equipas, Daniel Bragança arrancou com a bola nos pés em direcção à área adversária, entregou-a a Matheus Reis que cruzou, com Edwards a só ter que desviar para a baliza (80’). E três minutos depois novo golo sportinguista, e nova assistência de Matheus Reis, com a conclusão a pertencer a Trincão.