Nelson Oliveira conquista o primeiro diploma olímpico para Portugal

O belga Remco Evenepoel ganhou a prova de contra-relógio no ciclismo dos Jogos Olímpicos. Nelson Oliveira ficou em sétimo.

O ciclista belga Remco Evenepoel sagrou-se, este sábado, campeão olímpico de contra-relógio em Paris 2024. Nelson Oliveira deu o primeiro diploma a Portugal, com o sétimo lugar.

Aos 24 anos, Evenepoel junta o título mundial da especialidade ao olímpico, ao cumprir os 32,4 quilómetros do exercício individual em 36m12s, relegando o italiano Filippo Ganna para segundo, a 14 segundos. O pódio ficou completo com o belga Wout van Aert, bronze, a 25s.

Entre os portugueses, Nelson Oliveira repetiu o sétimo lugar no "crono" do Rio 2016, a 1m30s de Evenepoel, enquanto Rui Costa foi 25.º, a 2m47s do primeiro classificado.

Os dois corredores irão competir ainda na prova de estrada, agendada para 3 de Agosto.