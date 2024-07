Natação: Titmus vence nos 400 metros livres e deixa McIntosh e Ledecky para trás

Ariarne Titmus venceu uma das mais aguardadas provas de natação dos Jogos Olímpicos de 2024, os 400 metros livres. A australiana percorreu a distância em 3.57,49 minutos.

Summer McIntosh, canadiana com apenas 17 anos, ficou em segundo lugar, com 3.58,37 minutos. O bronze foi para a estrela norte-americana Katie Ledecky, com 4.00,86.

A vitória de Titmus não é uma surpresa já que a atleta é detentora do recorde mundial nesta distância, com 3.55,38, conseguidos em 2023.

O pódio dos 400 metros livres. Titmus ficou em primeiro lugar, seguida de McIntosh e Ledecky REUTERS/Clodagh Kilcoyne Titmus festeja a vitória abraçada a Ledecky, a norte-americana que ganhou o bronze REUTERS/Clodagh Kilcoyne Fotogaleria O pódio dos 400 metros livres. Titmus ficou em primeiro lugar, seguida de McIntosh e Ledecky REUTERS/Clodagh Kilcoyne

A prova feminina de 400 metros livres era uma das mais aguardadas precisamente pela presença destes três grandes nomes da modalidade. Todas as nadadoras presentes no pódio já foram detentoras do recorde mundial nesta distância.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de Agosto, mas as provas de natação terminam no dia 4 do mesmo mês.