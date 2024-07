Judo e skate alimentam as primeiras esperanças portuguesas para medalhas

O dia seguinte à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos assinalará a estreia dos primeiros atletas de Portugal em Paris 2024, assim como a entrega das primeiras medalhas em oito modalidades. E, entre os candidatos a subir neste sábado ao pódio na capital francesa, estão dois portugueses: Gustavo Ribeiro, no skate, e Catarina Costa, no judo.

O primeiro português a competir nos Jogos de Paris será, a partir das 8h30, Manuel Grave que terá muitas dificuldades no desporto equestre em repetir o feito de há 100 anos, quando os Jogos de Paris 1924 ficaram marcados pela conquista da primeira medalha olímpica de Portugal. Porém, pouco depois (9h00), as esperanças com Catarina Costa serão diferentes.

Depois de ir ao combate pelo bronze em Tóquio, a judoca Catarina Costa quer mais em Paris. A atleta da Académica de Coimbra foi a primeira olímpica portuguesa a chegar à capital francesa e apresenta-se com um currículo que a coloca com legitimas aspirações a festejar já neste sábado, na categoria de -48kg, a conquista de uma medalha para Portugal: 6.ª do ranking em -48kg, terceira nos Europeus e quinta nos Mundiais em 2024. Catarina Costa terá como primeira adversária, nos 16 avos-de-final, a alemã Katharina Menz.

Ainda da parte da manhã (11h), as atenções portuguesas vão centrar-se também em Gustavo Ribeiro. Três anos depois da estreia olímpica do skate – condicionado por uma lesão no ombro terminou em oitavo -, o skater de Almada coloca a fasquia alta para Paris.

“O skatepark está incrível. Para mim, comparando aos Jogos Olímpicos de Tóquio, este skatepark é mil vezes melhor, sinto-me muito mais confortável do que em Tóquio, as manobras estão a sair bem e agora é esperar. Quem tiver mais sorte no dia vai conseguir levar a medalha. Mas estou com o espírito bastante positivo, sinto-me bem em cima da tábua e estou bastante confiante".

Há, no entanto, a hipótese de a prova de skate ser adiada para segunda-feira, em caso de chuva, algo que Gustavo Ribeiro preferia que não acontecesse: “Não queria muito que a prova fosse passada para segunda-feira, mas ninguém vai conseguir controlar a meteorologia.”

Os principais rivais do skater português na luta pelas medalhadas deverão ser os japoneses Ginwoo Onodera, Sora Shirai e Yuto Horigome, assim como os norte-americanos Jagger Eaton e Nyjah Houston.

Neste primeiro dia “a sério” dos Jogos de Paris, vão ainda competir o motivado Nuno Borges, que depois de derrotar Rafael Nadal na final do ATP de Bastad – defronta às 11h o argentino Mariano Navone -, os ciclistas Nélson Oliveira e Rui Costa na prova de contra-relógio em ciclismo (15h32) e Jieni Shao no ténis de mesa (19h).