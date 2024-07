Circulação de TGV de França restabelecida, mas normalidade só na segunda-feira

Autoridades esperam restabelecer a circulação do TGV em França no sábado. Ataque às linhas de alta velocidade na sexta-feira terão afectado 250 mil pessoas. Alguns comboios ainda registam atrasos.

A circulação de comboios de alta velocidade (TGV) em França, interrompida na sexta-feira por várias acções coordenadas de sabotagem, foi restabelecida este sábado, mas o regresso à normalidade não deve acontecer antes de segunda-feira. A informação foi transmitida pela companhia ferroviária francesa (SNCF) que, em comunicado, disse que o transporte de todas as equipas participantes nos Jogos Olímpicos de Paris, bem como do pessoal credenciado, está assegurado.

O eixo Est, que cobre as linhas de Paris em direcção ao Luxemburgo e Estrasburgo, funciona normalmente a partir das 6h30 locais, mas o mesmo não se passa com o do Atlantique e o Nord, igualmente afectados pelos ataques, durante os quais foi ateado fogo a equipamentos de sinalização das linhas do TGV. No corredor Nord, que liga Paris a Lille, Londres, Bruxelas, Holanda e norte da Alemanha, 70% dos comboios habituais estão operacionais, mas com atrasos entre uma e duas horas, devido ao desvio que têm de fazer pela linha convencional. Ao longo deste sábado, apenas circulou um terço dos comboios habituais nesse troço.

Estão também em serviço 70% dos TGV das linhas do corredor Atlantique, que ligam Paris à Bretanha e a outros destinos no sudoeste de França, como Bordéus, Toulouse ou a fronteira espanhola do País Basco. Este foi o corredor mais afectado na sexta-feira porque só foi possível começar a funcionar à tarde e de forma muito parcial.

De acordo com declarações prestadas por uma porta-voz da SNCF à agência EFE, “espera-se um retorno à normalidade na segunda-feira”, estimando que na sexta-feira tenham sido afectadas 250 mil pessoas.

O quarto grande eixo do TGV francês, o do Sudeste, que vai de Paris a Lyon, Marselha ou Barcelona, não foi afectado pelas acções de sabotagem, apesar de ter havido uma tentativa. Os trabalhadores da SNCF surpreenderam um grupo de pessoas que fugiu numa carrinha, depois de terem tentado atear fogo a uma infra-estrutura de sinalização.

As autoridades não deram detalhes sobre o desenvolvimento das investigações, que estão centralizadas na Procuradoria de Paris e coordenadas pela Subdirecção da Polícia Antiterrorista (SDAT).

Os membros do Governo optaram por não fazer especulações sobre a possibilidade que circula nos meios de comunicação social de se tratarem de acções da autoria de um grupo de ultra-esquerda. O ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, e o presidente da SNCF, Jean-Pierre Farandou, deverão dar mais informações este sábado sobre o restabelecimento total do serviço.