Morreu a cantora e fadista Mísia

A cantora e fadista Mísia morreu este sábado, aos 69 anos. A notícia foi avançada numa publicação nas redes sociais feita por Richard Zimler, escritor norte-americano há muito radicado em Portugal. “Estou desolado, pois a minha velha amiga, a cantora Mísia, acabou de nos deixar. Partiu em paz, docemente, sem dores”, escreveu.

Susana Maria Alfonso de Aguiar, vulgo Mísia, nasceu no Porto. Filha de mãe espanhola e pai português, escolheu o seu nome artístico depois ter lido a biografia de Misia Sert, mulher nascida na Rússia dos czares e radicada em Paris que foi pianista e patrona das artes (a sua trajectória cruza-se com os de gente como Proust, Monet, Signac, Debussy ou Coco Chanel). “O seu nome era curto e redondo; nunca o tinha ouvido. Adoptei-o imediatamente”, diria a portuguesa.

A estreia discográfica aconteceu em 1991, com o simplesmente intitulado Mísia. Seguir-se-ia, dois anos mais tarde, Fado, em que cantava letras escritas por Lobo Antunes (Nasci para morrer contigo) e Sérgio Godinho (Liberdades poéticas), interpretava Jacques Brel (As time goes by) e explorava repertório outrora assumido pelas cordas vocais da incontornável Amália (Nome de rua).

Foi sempre mantendo, ao longo dos anos, um ritmo regular de produção. Quase no final do século, em 1999, lançou Paixões Diagonais, álbum em que colaborou com a pianista Maria João Pires. Quatro anos depois, editava Canto, em que partia de canções do mestre da guitarra portuguesa Carlos Paredes, bem como de poemas de Vasco Graça Moura (pelo meio, em 2001, um outro disco, de seu nome Ritual: o sexto da cantora).

Em 2015, lançou Para Amália, álbum duplo com quatro composições originais (assinadas por Amélia Muge, Mário Cláudio, Tiago Torres da Silva e pela própria Mísia​) e diversos fados integrantes do repertório de Amália Rodrigues. “Fiz o caminho inverso do que às vezes se faz quando se começa uma carreira a cantar coisas da Amália. Gravei a [canção] Lágrima no meu primeiro disco e canto-a pontualmente, mas tive sempre a prudência de não ir por aí. Até para poder ter, primeiro, um caminho meu. Agora, sim, posso dizer ‘vou dar uma prenda à Amália’, como dei uma prenda ao Carlos Paredes com o Canto”, afirmaria numa de várias entrevistas ao PÚBLICO.

Um ano após Para Amália, Mísia lançava um olhar sobre as bodas de prata da sua carreira discográfica: a colectânea Do Primeiro Fado ao Último Tango, também ela um álbum duplo, tentava resumir 25 anos de percurso em 40 canções. “Foi difícil [escolhê-las], tive de deixar de fora filhos muito queridos”, contaria. Encontram-se no alinhamento duetos e colaborações com nomes tão díspares como Adriana Calcanhotto, Maria Bethânia, The Legendary Tigerman, os Dead Combo ou até mesmo Iggy Pop.

Seguiu-se, após o lançamento da compilação, um período árduo, em que Mísia teve de travar uma batalha contra uma doença oncológica. Pura Vida (banda sonora), disco editado em 2019, é o retrato de “dois anos duros aos quais ela resistiu com os pés assentes no chão e na música”​. “​O resultado, cruzando fado e tango, sons dos céus e do inferno, é avassalador”, avaliou o jornalista Nuno Pacheco nas páginas do Ípsilon.

Numa das fotografias que fazem parte da arte visual do disco, a cantora surge a sair de uma máquina de lavar. Mísia explicou ao Ípsilon a ideia por detrás dessa imagem: “Quando tive o primeiro cancro e, passados 15 meses, apareceu outro, senti-me como uma pessoa que está numa máquina de lavar cuja programação desconhece. E quando pensa que vai sair já, a máquina começa um novo programa e a centrifugar.”