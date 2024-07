NASA encontra “rocha intrigante” que pode indicar que já houve vida em Marte

O rover Perseverance da NASA encontrou uma rocha "intrigante" na superfície de Marte, que pode ter alojado vida microbiana há milhares de milhões de anos, segundo dados divulgados na sexta-feira pela agência espacial norte-americana. A rocha foi recolhida pelo robô de seis rodas a 21 de Julho na região norte de Neretva Vallis, que se acredita ter sido um antigo vale fluvial com cerca de 400 metros de largura há milhões de anos.

A agência espacial explicou que as primeiras análises realizadas com os instrumentos do rover revelam que "a rocha possui qualidades que se enquadram na definição de um possível indicador de vida antiga". "A rocha exibe assinaturas químicas e estruturas que poderiam ter sido formadas pela vida há milhares de milhões de anos, quando a área explorada pelo rover continha água corrente", divulgou o Laboratório de Propulsão a Jacto (JPL, na sigla em inglês) da NASA.

A agência norte-americana foi rápida a indicar que são necessárias mais investigações para determinar se estes são realmente sinais de vida microscópica nesta rocha com filões em forma de ponta de seta, que mede aproximadamente 1 metro por 0,6 metros — até porque os vestígios que a rocha possui e que dão pistas sobre uma possível vida microscópica também podem ter sido formados através de "processos não biológicos", apontou a NASA.

Ainda assim, a rocha, apelidada de "Cheyava Falls", é a "rocha mais intrigante, complexa e potencialmente importante investigada até agora pelo Perseverance", realçou Ken Farley, da equipa científica do rover.

Ao longo da rocha existem grandes filões brancos de sulfato de cálcio, entre os quais se encontra um material cuja cor avermelhada sugere a presença de hematite, um dos minerais que confere a Marte o seu característico tom enferrujado.

O rover examinou mais de perto estas regiões vermelhas e encontrou "dezenas de manchas esbranquiçadas, de tamanho milimétrico e forma irregular, cada uma rodeada de material preto, semelhante às manchas de leopardo", explicou a agência espacial. Análises subsequentes realizadas com instrumentos Perseverance dão pistas de que estes "halos negros" contêm ferro e fosfato, o que surpreendeu os cientistas.

"Na Terra, estes tipos de características nas rochas estão frequentemente associados ao registo fossilizado de micróbios que vivem no subsolo", frisou David Flannery, astrobiólogo e membro da equipa científica do Perseverance. Farley lembrou que ainda existem muitas dúvidas sobre as características da rocha, que estudaram de trás para a frente com as ferramentas do rover, que já esgotou as suas possibilidades.

Para um estudo mais completo, é necessário trazê-la para a Terra, o que permitirá também compreender plenamente o que aconteceu na cratera Jezero, local onde se situa o Perseverance e onde se estima que tenha existido água há milhões de anos.

A NASA está no meio de uma campanha para enviar uma missão para devolver as amostras recolhidas pelo Perseverance. O plano mais recente que concebeu envolve até 11 mil milhões de dólares (10,1 mil milhões de euros), o que representa um desafio orçamental.