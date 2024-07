Quantidade de gelo ameaça título de Jogos Olímpicos mais “verdes”

Que edição dos Jogos Olímpicos tem mais gelo: a de Verão ou a de Inverno? Talvez pareça uma resposta óbvia, mas os autores do artigo de opinião “Ice challenge in recent summer olympic games”, publicado no British Journal of Sports Medicine, fazem-nos pensar duas vezes.

Em todas as edições de Verão dos Jogos Olímpicos fazem-se pedidos de “níveis extraordinários” de gelo e os Jogos de Paris 2024 estão longe de ser uma excepção. O problema? É mau para o planeta e os motivos não justificam a quantidade pedida. Entre os malefícios para o ambiente estão as quantidades de água necessárias para produzir, armazenar e transportar essa quantidade de gelo.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que aconteceram em 2021 por causa da pandemia de covid-19, foram pedidas cercas de 22 toneladas de gelo para fins médicos e 42 toneladas para a Vila Olímpica, colocadas em máquinas de distribuição de gelo. Não há, contudo, números sobre a utilização efectiva ou o desperdício.

As necessidades de Paris 2024, no entanto, excedem, e por bastante, os números de Tóquio. O pedido inicial foi de 1642 toneladas de gelo, com um custo de 2,5 milhões de euros. “Por não haver nenhum fornecedor independente capaz de responder à procura, o pedido foi diminuído para 650 toneladas (450 para os Jogos Olímpicos e 200 para os Jogos Paralímpicos)”, lê-se no artigo.

A crioterapia (tratamento com gelo), feita com sacos de gelo, bombas de compressão, banhos de gelo e imersão em água fria, é amplamente utilizada pelos atletas para gerir lesões e acelerar a recuperação. Os sistemas de imersão em água fria foram contemplados em 10% dos tratamentos das clínicas olímpicas em Atenas 2004, e em Londres 2012. No Rio de Janeiro, em 2016, o número aumentou para 44%.

O tratamento será, de facto, eficaz para os sintomas de exaustão por calor, depois de práticas de actividade física intensa em temperaturas mais quentes. Porém, não devem ser usados para recuperação activa, isto é, para sessões consecutivas de actividade de alta intensidade ou para recuperação imediata (o caso dos atletas ao longo dos Jogos Olímpicos).

Por todos estes motivos, os autores alertam para a sobrecarga dos recursos regionais para responder a pedidos de gelo infundados. Além disso, aconselham a que se façam novos estudos sobre como usar gelo de forma eficiente em tratamentos, bem como que se registem os dados de quantidades reais de gelo consumidas nestes eventos, para que haja um melhor planeamento dos pedidos de fornecimento.

Não há, de momento, números que o comprovem, mas a situação do gelo pode comprometer o caminho verde que os Jogos de Paris preparavam. O Comité Organizador comprometeu-se a reduzir para metade as emissões face aos jogos de Londres e Rio de Janeiro e tomou, ao longo da organização, uma série de decisões ecológicas, nomeadamente o facto de as medalhas serem feitas de ferro recuperado de obras da Torre Eiffel.

As construções também foram reduzidas. O Comité procurou diminuir ao máximo a construção de novas infra-estruturas e realizará a maior parte das competições em locais já existentes ou temporários. A Vila Olímpica, por sua vez, foi construída com recurso a madeira de origem sustentável e reduz em 30% as emissões das suas antecessoras construídas em betão, avança a Reuters.

A par da construção, prevê-se que os transportes sejam uma das maiores fontes de emissões durante as outras edições dos Jogos. Nesse sentido, para Paris 2024, foram utilizados veículos com baixo teor de carbono para transportar os atletas e os visitantes oficiais. Todos os locais do evento também serão acessíveis de bicicleta, a pé ou através de transportes públicos.

A necessidade de acções verdes nos eventos desportivos é urgente, até porque as alterações climáticas ameaçam a continuidade dos Jogos Olímpicos como os conhecemos, como já defenderam outras investigações. Os Jogos Olímpicos de Paris acontecem de 26 de Julho a 11 de Agosto.