Federação Russa vai restringir velocidade de funcionamento do YouTube

A Federação Russa vai reduzir a velocidade de funcionamento do YouTube em 70% nos computadores de secretária, em resposta ao bloqueio de canais russos por este serviço de acolhimento de vídeos.

A decisão foi divulgada esta quinta-feira pelo presidente da comissão parlamentar para a política informativa da Duma, Alexandr Jinshtein.

“Antes do final desta semana, a velocidade de download do YouTube nos computadores de secretária pode ser reduzida em 40% e para o fim-de-semana que vem já em 70%”, escreveu na rede social Telegram.

Esta medida, especificou, “só vai afectar os computadores de mesa e não as comunicações móveis”.

O deputado acrescentou: “A ‘degradação’ do YouTube é uma medida que nos obrigaram a tomar, que não está dirigida contra os utilizadores russos, mas sim contra a administração deste recurso estrangeiro, que continua a considerar que pode violar e ignorar impunemente as nossas leis”.

Avançou ainda que a decisão de aplicar esta medida no verão “não é por acaso”, uma vez que a maioria dos utilizadores estão de férias e utilizam mais a internet nos seus dispositivos móveis.

Jinshtein assegurou que “tudo isto é consequência da política anti-russa do serviço que elimina consequentemente os canais das nossas personalidades públicas [autores de blogues, jornalistas, artistas] cujas posições se diferenciam do ponto de vista ocidental”.

As autoridades russas têm restringido ou proibido várias redes sociais ocidentais. Depois do início da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, os dirigentes de Moscovo declararam “extremista” a Meta, proprietária do Facebook e Instagram, e bloquearam estas redes sociais.