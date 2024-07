Montenegro nomeia Nuno Morais Sarmento para presidente da FLAD

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, nomeou Nuno Morais Sarmento, antigo ministro de Estado e da Presidência, para presidir ao conselho de administração da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), avançou o Expresso e confirmou o PÚBLICO junto do próprio e do Governo. O antigo governante e ex-vice-presidente do PSD, inicia funções já no próximo dia 1 de Agosto.

O ministro de Estado e da Presidência nos Governos de José Manuel Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, entre 2002 e 2005, vai agora ocupar o cargo de topo da instituição privada criada pelo Estado português para o reforço das relações entre Portugal e os Estados Unidos.

Morais Sarmento, eleito vice-presidente do PSD, pela primeira vez, em 2002, sucede a Rita Faden que, antes de assumir a presidência da FLAD, em 2019, ocupava o cargo de chefe de gabinete do então primeiro-ministro António Costa.

Cabe ao primeiro-ministro escolher o presidente do conselho de administração, de acordo com os estatutos da FLAD, e o mandato tem a duração de cinco anos. Segundo o Expresso, os restantes três a cinco membros da administração ainda irão ser propostos pelo conselho de curadores da FLAD.