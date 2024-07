Governo anuncia reforço de 300 euros no suplemento salarial para os militares

O Governo vai atribuir um aumento de 300 euros ao suplemento de condição militar, no mesmo valor que foi cedido às forças de segurança, anunciou ao início da tarde o primeiro-ministro Luís Montenegro. A valorização salarial dos militares tem uma aplicação imediata de 200 euros. Os restantes 100 euros serão aplicados de forma faseada a partir do próximo ano: serão mais 50 euros mensais a partir de 1 de Janeiro de 2025 e outros 50 euros mensais a partir de 1 de Janeiro de 2026.

"Creio que esta é a maior valorização de sempre no estatuto remuneratório dos profissionais das Forças Armadas portuguesas e é, portanto, um incentivo grande e uma mensagem de atracção grande que queremos dar à sociedade portuguesa, àqueles que sentem a vocação para poder desenvolver uma carreira militar — e para aqueles que estão hoje nos nossos quadros e que estão hoje a aguentar o nosso sistema de defesa nacional", disse o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas enquanto ainda decorria o Conselho de Ministros.

O governante também anunciou o início de um processo de equiparação salarial entre patentes das Forças Armadas e os seus equivalentes na GNR, a atribuição de um suplemento de residência (reduzindo 100 para 50 quilómetros a distância face à residência do profissional para a aplicação do suplemento); e o aumento de suplementos relacionados com serviços aéreos, de embarque ou de detecção e inactivação de engenhos explosivos​.

O Governo também aprovou a criação de uma compensação especial por invalidez permanente ou morte em serviço​ e decidiu, num "acto de justiça" que mereceu ao Executivo uma "especial atenção", comparticipar a 100% os medicamentos prescritos aos antigos combatentes.

Em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa, o ministro Nuno Melo, que lidera a tutela da Defesa, assumiu que, diante das muitas prioridades gizadas pelo Governo, a primeira em que se quis apostar "tem a ver com as pessoas, com os militares": "Sem militares, por muito bem equipadas que estejam, não há Forças Armadas. Por isso é que o que hoje aqui fazemos é histórico: o Governo vai proceder a um dos maiores aumentos de salários, de suplementos e de assistência de que há memória em democracia."

Executivo mantém meta de reservar 2% do PIB à Defesa até 2029

Os membros do Governo reuniram-se esta sexta-feira no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras (a residência oficial do ministro da Defesa) um dia depois de Luís Montenegro ter terminado uma visita oficial de três dias a Angola. O primeiro-ministro chegou a território nacional às sete da manhã e, às 10h07, já estava a dar entrada no Conselho de Ministros alargado, onde foi recebido à entrada pelo ministro da Defesa, Nuno Melo. Ambos protagonizam a conferência de imprensa desta tarde, habitual após a reunião dos governantes.

As novas medidas para o sector da Defesa surgem depois de cinco sindicatos das forças de segurança terem assinado o último acordo apresentado pelo Governo, que prevê um aumento faseado de 300 euros no suplemento de risco da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) — e "nem mais um cêntimo", tal como tinha anunciado, irredutivelmente, o chefe de Governo.

Montenegro já tinha adiantado que, uma vez arrumadas as negociações com as polícias, iria conversar "com outros sectores da Administração Pública". E, por altura cimeira da NATO em Washington, a 11 de Julho, Luís Montenegro já tinha sinalizado que haveria mudanças significativas na pasta de Defesa quando disse que o Governo iria "colocar em marcha" o processo negocial com os militares para instaurar uma valorização remuneratória.

"Dentro da componente de incremento da despesa na área da Defesa, está também previsto o investimento nos recursos humanos. Isso passa por várias decisões, desde a valorização das condições de apoio a ex-combatentes, até incentivos para tornar mais atractiva a carreira militar e, naturalmente, actualizações remuneratórias", declarou Montenegro, elogiando ainda a "paciência" dos militares em esperar pelo fim das negociações com os polícias.

"Muitas vezes não seria fácil enfrentar, do ponto de vista público, um processo que estava ali a correr ao lado e que, de forma indirecta, também lhes dizia respeito. Mas eu anotei como um indício, que não é novidade para mim, de uma postura responsável, de uma postura ao nível daquilo que se espera de quem representa a autoridade do Estado", acrescentou o primeiro-ministro.

Luís Montenegro também apontou, durante a cimeira da NATO, que Portugal iria "formalizar o compromisso de atingir os 2% da despesa orçamental com a Defesa um ano antes do que estava previsto, em 2029". É uma meta mais ambiciosa do que a defendida anteriormente por Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, que apontou como meta "credível" o atingimento dos 2% para a defesa apenas em 2030 — mas que o primeiro-ministro repetiu esta sexta-feira.

"Assumimos o compromisso de, até 2029, termos uma alteração de despesa equivalente a 2% do nosso produto para a área da Defesa. Dentro deste objectivo, inscrevem-se despesas variadas, dos recursos humanos aos equipamentos e ao estímulo às indústrias da defesa", especificou em conferencia de imprensa.

Quanto às negociações com os militares, Nuno Melo tinha assumido, ainda na quinta-feira, que precisaria de "alguns dias" para preparar as actualizações salariais para os militares: "Muito em breve poderemos ter actualizações daquilo que são as componentes remuneratórias, e não só, que são relevantes para a dignificação das Forças Armadas e para a retribuição daquilo que é a própria essência da condição militar, para melhorarmos um pouco, para garantir o recrutamento de efectivos e, principalmente, a retenção de militares das fileiras", disse o ministro.

Estas declarações surgiram no mesmo dia em que os praças criticaram Nuno Melo por não ter participado na reunião convocada pelo Governo com a Associação de Praças, a Associação de Oficiais das Forças Armadas e a Associação Nacional de Sargentos. O governante fez-se representar pelo secretário de Estado Adjunto e da Defesa, Álvaro Castelo Branco, o que foi interpretado como uma "desconsideração" pelos praças.

"Consideramos uma desconsideração que não tenhamos sido recebidos pelo ministro da Defesa Nacional, à semelhança do que tem acontecido com outros representantes de trabalhadores, nomeadamente as forças e serviços de segurança que foram recebidos pela ministra da Administração Interna. Exigimos o mesmo tratamento", defenderam num comunicado, em que assinalam que já tinham sido recebidos pelo secretário de Estado no início do Verão para expor as suas "preocupações e soluções".

Agora, "não havia nada que podíamos dizer de novo", consideraram os praças, pelo que esperavam por parte da tutela algo "de concreto sobre salários e remunerações dos militares". Não foi isso que encontraram, disseram em comunicado, terminando depois: "A Associação de Praças reiterou o direito que nos assiste para negociar a valorização dos salários e das remunerações com os responsáveis pelo ministério da Defesa Nacional. Só com essa negociação, com a associação representativa da categoria de Praças das Forças Armadas, é que se poderá falar de um processo negocial. Sem isso, não há qualquer negociação."

As novidades anunciadas esta sexta-feira na pasta da Defesa vão ao encontro de um pedido que Marcelo Rebelo de Sousa tem expressado desde que a guerra na Ucrânia escalou com a invasão em grande escala por parte da Rússia em 2022. O Presidente da República passou os últimos dois anos a pedir um maior envolvimento na aliança atlântica, a valorização das carreiras dos militares, um maior investimento em material militar e a criação de uma Lei de Programação Militar "que vá mais longe".