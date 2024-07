Miguel Esteves Cardoso: "Continuo a ter os mesmos medos que tinha quando era novo"

"Escrever é um trabalho, ler é uma preguiça"; "reescrever: isso é que é escrever"; "lê-se para aprender a ler, escreve-se para aprender a escrever"; "escrever é um sofrimento, não é um prazer"; "escrever é uma transmissão da cabeça para os dedos".

São frases de Como Escrever, o livro que é uma aula de Miguel Esteves Cardoso, um dos raros portugueses conhecidos por uma sigla, sobre o seu ofício. Tem "tudo" o que "acumulou" dessa prática regular – escreve livros e textos em jornais há 50 anos (e um diário no PÚBLICO há 15).

O que Como Escrever não tem são dicas ou regras, como "evite os adjectivos". O livro é sobre o momento antes de começar a escrever. "Há cinco fases e trocar a ordem é um erro fatal", resume a jornalista Bárbara Reis, que entrevistou M.E.C. para esta edição do Ípsilon. E tudo começa com as "ocorrências", que o cronista e escritor anota nos seus cadernos.

Também não encontrará neste livro (e nesta entrevista) incentivos a que o candidato a escritor leia, leia, leia. "O talento muito grande desmotiva muito. Pões-te a ler Pessoa ou Beckett ou Kafka e não te apetece escrever. Destrói-te. ‘Nunca vou escrever, nem que me desunhe.’".

Desta entrevista longa, que é sobre escrita, mas também sobre a vida, sai um lema: escrever é como correr, "igualzinho". É preciso é começar e fazê-lo, regularmente.

O poeta João Miguel Fernandes Jorge, nome fundamental da literatura portuguesa das últimas décadas, escreveu um livro de contos misterioso — como misteriosas são algumas respostas que nos deu. Em Sala de Sujos o mundo é uma paisagem por decifrar.

Nas fotografias de Fausto Giaccone a Reforma Agrária é uma festa. Muitos dos protagonistas das ocupações no Couço (Coruche, Ribatejo) a 31 de Agosto de 1975 já morreram, mas a memória desse dia ficou, tal como as fotografias de Giaccone, agora expostas no Panteão Nacional, em Lisboa. Lucinda Canelas falou com o fotógrafo e com a "menina da boneca" de uma das suas imagens mais icónicas.

Nomeada para dois Emmy, a série documental da HBO Stax: Soulsville, USA conta a história inspiradora, trágica, empolgante da casa de Otis Redding, Booker T & The MGs, Isaac Hayes ou Carla Thomas. Mário Lopes elogia (e dança) a soul magistral nascida num oásis chamado Stax – e faz-nos o favor de compilar, no Spotify do Ípsilon, uma playlist com alguns dos momentos mais brilhantes do seu brilhante catálogo.

Também neste Ípsilon:

➢ Entrevista com John Cale sobre o novo álbum POPtical Illusion;

➢ Entrevista com David Baddiel, autor do livro O Desejo de Deus;

➢ O mistério de Elaine May, "o génio escondido de Hollywood";

➢ Conversa com Sara Bichão sobre a sua exposição em Serralves: Lightless;

➢ Recensões: o novo disco de Action Bronson; um policial de John Banville para o Verão; e os filmes O Colecionador de Almas e Clube Zero.

... e não só. Boas leituras!

