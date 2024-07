Trump recebe Netanyahu e exige libertação de reféns

No último grande ponto da agenda para a visita aos EUA, Benjamin Netanyahu encontrou-se, nesta sexta-feira, em Mar-a-Lago, na Florida, com Donald Trump, antigo Presidente dos EUA e candidato do Partido Republicano às eleições norte-americanas agendadas para Novembro. A guerra em Gaza, depois do ataque do Hamas a Israel em 7 de Outubro, foi o principal tema entre os dois.

Netanyahu, sentado à frente de Trump numa mesa com conselheiros, disse que Israel iria enviar uma equipa de emissários para as negociações de cessar-fogo em Gaza, que decorrem em Roma, “provavelmente no início da semana”. O primeiro-ministro de Israel disse, segundo escreve a agência Reuters, acreditar que “houve movimento nas conversações devido à pressão militar” e que “o tempo dirá se estamos mais perto de um acordo de cessar-fogo”.

Por seu lado, Donald Trump, segundo a mesma agência, insistiu na necessidade de "se libertarem imediatamente os reféns", acrescentando que as declarações no dia anterior por parte de Kamala Harris, que o deve enfrentar na corrida à Casa Branca, "tinham sido desrespeitosas". “Não podemos deixar-nos entorpecer pelo sofrimento e eu não vou ficar calada”, tinha dito a democrata, insistindo depois na conclusão de um acordo para o fim da guerra em Gaza.

Relação tensa

A relação entre o primeiro-ministro israelita e Donald Trump foi marcada por grande proximidade durante o mandato do republicano, mas, depois de Netanyahu ter telefonado a Joe Biden para o felicitar pela vitória nas eleições, em 2020, os dois acabaram por se distanciar.

Nos últimos dias, já com Netanyahu em solo norte-americano, Trump não se conteve mesmo nas críticas à forma como Israel tem gerido a guerra na Faixa de Gaza. No programa “Fox & Friends”, na quinta-feira, Trump disse que Israel está a ser “dizimado” pela má publicidade das operações militares em Gaza e insistiu que pretende que Netanyahu “acabe, e acabe rapidamente,” com o conflito.

“Tem de ser feito rapidamente, porque eles estão a ser dizimados com esta publicidade”, disse Trump. “E, como sabem, Israel não é muito bom em relações públicas. Israel tem de tratar das suas relações públicas. As suas relações públicas não são boas”, disse Trump. “E eles têm de fazer isto rapidamente, porque o mundo não está a aceitar isto de ânimo leve", reforçou ainda.

Durante a reunião desta sexta-feira, Donald Trump recusou qualquer mal-estar entre os dois. “Temos uma relação muito boa”, disse, destacando as mudanças políticas durante o seu mandato, entre 2016 e 2020, incluindo a transferência da embaixada dos EUA de Telavive para Jerusalém e a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear internacional com o Irão.