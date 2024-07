EUA detêm “El Mayo” Zambada, líder lendário do cartel de Sinaloa

Captura do responsável por grande parte do tráfico de fentanil, “a droga mais mortífera” de sempre nos EUA, representa uma vitória para a Casa Branca. Um dos filhos de “El Chapo” também foi preso.

Fez muito menos manchetes do que o homem com quem fundou o cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán “El Chapo” Loera, mas, pelo menos para as autoridades, era o verdadeiro mito do poderoso cartel. Se “El Chapo” fugiu duas vezes da prisão antes da derradeira detenção, Ismael “El Mayo” Zambada passou décadas a evitar a captura. O actual líder do cartel que os Estados Unidos responsabilizam pela epidemia de fentanil – principal causa de morte para os norte-americanos entre os 18 e os 45 anos – foi detido em El Paso, no Texas, com um dos filhos de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López.