Barack e Michelle Obama declaram apoio a Kamala Harris

A candidatura de Kamala Harris à Casa Branca recebeu, nesta sexta-feira, o último dos apoios mais importantes entre as principais figuras do Partido Democrata — o do antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama e da sua mulher, Michelle Obama.

"Eu e a Michelle não podíamos estar mais orgulhosos, e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar nesta eleição", disse Barack Obama num telefonema partilhado nas redes sociais pela campanha de Harris.

Na mesma chamada, Michelle Obama faz uma referência indirecta ao carácter histórico da próxima eleição presidencial nos EUA, em que Harris é apenas a segunda mulher candidata à Casa Branca por um dos dois maiores partidos, a seguir a Hillary Clinton, em 2016.

"Não posso deixar de dizer à minha amiga Kamala: tenho orgulho em ti. Isto vai ser histórico", afirma Michelle Obama.

Na prática, Kamala Harris está no terreno a fazer campanha desde o início da semana, um dia depois de Joe Biden ter anunciado a sua desistência da corrida, no domingo, após três semanas de pressão para a sua saída no interior do Partido Democrata. No entanto, a oficialização da candidatura de Harris à Casa Branca, como substituta de Biden, só deverá acontecer durante a convenção nacional do Partido Democrata (19 a 22 de Agosto, em Chicago), ou a 7 de Agosto, durante uma reunião virtual com os delegados que vão participar na convenção.

Nas primeiras horas após o anúncio da desistência de Biden — que declarou o seu apoio a Harris —, a vice-presidente dos EUA recebeu o apoio de Nancy Pelosi, uma das principais figuras do Partido Democrata. Outros nomes importantes, incluindo vários governadores que eram apontados como possíveis candidatos ao lugar deixado vago por Biden, também foram rápidos a apoiar Harris, o que teve o efeito de anular qualquer cenário de uma convenção aberta, com vários candidatos a disputarem a nomeação.

Os únicos resistentes, no início da semana, foram os líderes do Partido Democrata no Congresso — Chuck Schumer, do Senado, e Hakeem Jeffries, da Câmara dos Representantes —, que viriam a declarar o seu apoio a Harris na terça-feira, depois de um primeiro comunicado em que se limitaram a elogiar a promessa da vice-presidente dos EUA de querer "conquistar" a nomeação nas próximas semanas.

De entre as principais figuras do Partido Democrata ficou a faltar o apoio de Barack Obama, que é importante para pôr um ponto final a qualquer candidatura contra Harris que pudesse estar a ser preparada por nomes menos conhecidos no partido. Com a declaração desta sexta-feira, é praticamente garantido que a convenção nacional do Partido Democrata vai decorrer sem qualquer sombra de contestação à nomeação de Kamala Harris.