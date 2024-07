Simone Biles defende ginastas alemãs num autocarro lotado em Paris

Simone Biles é conhecida pelas suas habilidades de ginástica, que voam alto e ultrapassam limites, mas ela pode ser tão impressionante fora do tapete de competição quando se trata de apoiar colegas atletas. Biles ajudou ginastas alemãs a conseguir lugares num autocarro lotado em direcção à Arena de Bercy, na quinta-feira, quando os não atletas pretendiam permanecer nos seus lugares durante a viagem de 45 minutos. A arena é onde estão a ser realizadas as provas de ginástica de Paris 2024.

“Não só se defendeu a si própria e à sua saúde mental, mas também lutou para que conseguíssemos um lugar (no) autocarro demasiado cheio em direcção à arena”, publicou a alemã Sarah Voss, de 24 anos, no seu Instagram após o treino de pódio de quinta-feira, uma espécie de ensaio geral antes do início oficial da competição.

Foto DR/Instagram @sarah.vossi

A história de Voss, duas vezes atleta olímpica, também mostrava uma foto de um broche personalizado em forma de coração adornado com a assinatura de Biles. A troca de pins nos Jogos Olímpicos tornou-se habitual entre atletas, voluntários e outros participantes como um gesto de amizade e camaradagem.

A companheira de equipa de Voss, a três vezes atleta olímpica Pauline Schaefer-Betz, também publicou uma história entusiasmada no início desta semana depois de receber o pin de Biles. “Este é especial”, escreveu Schaefer-Betz, de 27 anos, que, juntamente com Voss, tem vindo a influenciar a moda na ginástica, optando por usar fatos de treino completos para maior conforto.

Biles pode ser a ginasta mais condecorada no palco mundial, mas já lutou contra problemas de saúde mental no passado e agora usa as suas experiências para inspirar e apoiar outros atletas. A empatia de Biles, de 27 anos, foi demonstrada no mês passado, quando a actual campeã olímpica de todos os estilos, Sunisa Lee, estava a ter um desempenho instável nos campeonatos nacionais dos EUA.

Biles chamou Lee de lado para a animar. “Ela entende mais do que ninguém a pressão e teve de lidar com o pior, por isso ajudou muito tê-la ao meu lado”, disse Lee, 21 anos, sobre Biles após a competição.