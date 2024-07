Marisa Caetano Antunes: “Quem mente ou ‘apunhala’ pelas costas é eliminado da minha vida”

No ano em que trocou duas décadas de trabalho na SIC por uma nova experiência no novo canal de notícias Now, a jornalista diz que 2024 a tem “surpreendido como nenhum outro”.

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Facebook e Instagram, mas cada vez reduzo mais a actividade. As redes sociais têm muitas vantagens, mas penso que as desvantagens são em muito maior número e a vários níveis.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Não, porque não uso as redes sociais para fazer desabafos ou dar opiniões.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Não faço essa contabilidade. Mas tenho, com certeza. Quem mente ou “apunhala” pelas costas é eliminado da minha vida e sem qualquer acesso.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Se é elogio, à partida não há quem não goste… mesmo que possa não ser formulado da melhor forma.

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Qualquer um que tenha uma praia paradisíaca… Pode ser a caribenha do romance póstumo do Gabriel García Márquez, Vemo-nos em Agosto, até porque é o mês do meu aniversário!

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Só me sinto em casa cá. Quando vou para fora, é precisamente para fazer um corte com esse sentimento de rotina e de pertença. Gosto particularmente da Ásia.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

“Sê fiel a ti mesma, aos teus princípios e valores. Dessa forma, nunca terás peso na consciência e viverás bem.”

Em que situações se considera uma “chata”?

Quando tenho fome. Há uma certa semelhança com as crianças.

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Não tenho vícios. Tenho prazeres, mas são todos saudáveis e não prejudicam ninguém.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

General Ramalho Eanes, Ruy de Carvalho e Simone de Oliveira

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Nunca tive.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Exausta, sim. Há fases na vida que nos obrigam a um esforço muito maior e, por vezes, reflecte-se física e mentalmente, mas ao nível de um burnout penso que não.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Falar sempre. Mesmo quando o assunto é incómodo e pode gerar discussão. Conversar “salva”, o silêncio “destrói”.

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Nada disso. Gosto muito de comer e da nossa gastronomia em particular.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

O último que vi no cinema foi o Bob Marley: One Love. O último de que gostei foi o Parasitas, de 2019.

Qual o seu maior arrependimento?

Tenho vários. Não consigo compreender aquela frase que muitos dizem: “Voltava a fazer tudo igual.” Mas se tiver de eleger um, talvez não falar com as pessoas certas que têm em mãos capacidade de solucionar problemas/resolver injustiças. A injustiça revolta-me.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

Este ano tem-me surpreendido como nenhum outro… e ainda só vamos a pouco mais de meio de 2024!