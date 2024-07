Em família, entre viagens, festas e cenas de pernas para o ar

EXPOSIÇÃO

Theatros

27 de Julho

Dura apenas oito horas e põe a levitar mais de 1500 balões coloridos numa só sala de espectáculos. É com esta “natureza efémera” que se apresenta, pela primeira vez em Portugal, a instalação imersiva Theatros, assinada por Flávia Junqueira.

Com créditos na “criação de paisagens imaginárias e narrativas fantásticas em espaços culturais históricos e emblemáticos”, a artista brasileira põe a perspectiva poética dos balões ao serviço da arte contemporânea, construindo um lugar mágico de felicidade instantânea e de “pura beleza”, assim descreve a nota de imprensa.

A exposição pop-up chega ao Teatro Tivoli BBVA de Lisboa, neste sábado, das 10h às 18h, depois de ter passado por salas como o Liceu Opera Barcelona (Espanha), o Teatro Colón (Colômbia) ou o Teatro Amazonas (Brasil). A entrada é livre, sujeita a donativo, a reverter para a Apoiarte/Casa do Artista.

FESTAS

O Mundo ao Contrário

26 a 28 de Julho

Uma caixa de brinquedos em forma de ludoteca onde brincar com Legos é um assunto sério. A sopa de “boa música e grande diversão” servida pela Funk You Brass Band. O móbile humano com tamborileiros de carne e osso pendurados pela Transe Express. Uma orquestra colorida feita de palhaços e músicas dos anos 1920. A excentricidade de Carman, onde um “valente idiota” se atreve a sonhar alto e a transformar a rua num espectáculo único. As fugas ousadas de Rob Roy Collins, seja de cabeça para baixo ou com correntes, cordas e algemas. O equilibrismo de Eddy Eighty a mostrar The Power of the Eighties. O Cirkompacto com os “pobres diabos” dos Hell Brothers. E uma palhaça carregada de ilusões que precisa da graça das pessoas para alcançar a liberdade.

Estes são apenas alguns dos momentos desfiados n’O Mundo ao Contrário, iniciativa que volta a pôr Paredes de Coura de pernas para o ar, cortesia da autarquia. Num pacote onde entram também jogos tradicionais, pinturas faciais, workshops de cerâmica e uma exposição de fanzines, mantém-se a missão original: um convite a entrar num universo onde se alinham artistas do fantástico e promotores de sonhos para, com criatividade, humor e um pouco de absurdo, tirar o tapete à rotina e contrariar as leis do mundo real, lógico e determinista. A entrada é livre.

Viagem Medieval em Terra de Santa Maria

31 de Julho a 11 de Agosto

Em Santa Maria da Feira, num centro histórico vestido a rigor, está tudo a postos para mais uma edição (a 27.ª) desta que é a “maior recriação histórica da Europa”, sublinha a organização. Este ano, a experiência vem toldada pelo reinado de D. Duarte, aclamado rei de Portugal em 1433, e pelos infantes que desempenharam um papel decisivo na criação de uma Nova Era para Portugal.

A expansão marítima do território português, os feitos de Gil Eanes e o Cerco de Tânger são alguns dos episódios recriados nos 110 espectáculos diários que compõem o cartaz, a par de cenas do quotidiano da época com cavaleiros, donzelas, mercadores, artesãos, saltimbancos, arqueiros, albergues, acampamentos, festins, cortejos, batalhas, torneios, banhos de São Jorge, uma feira franca e um souk.

As portas estão abertas das 13h30 às 0h30 (excepto sábado e domingo, a partir das 12h), com bilhetes diários entre 5€ e 7€ e pulseiras de acesso geral a 11€. As crianças até aos cinco anos não pagam.

Caminha Medieval

24 a 28 de Julho

Com os 740 anos da Outorga do Foral a Caminha a dar o tom ao manifesto, o centro histórico da vila raiana recua à data de 24 de Julho de 1284 e ao momento em que D. Dinis, Rei de Portugal, agraciou Caminha com a primeira carta de foral.

Comércio, artes, ofícios, animação, bem-estar e sabores da Idade Média fazem parte do cardápio da festa que convida ainda para visitas ao património, experiências a cavalo e oficinas.

Para ver das 18h à 1h (no fim-de-semana, as portas abrem às 11h; no domingo encerram às 24h). A entrada é livre.

Dia dos Avós

26 a 28 de Julho

Auto-apresentado como “a maior amostra da fauna selvagem de Portugal”, o Parque Biológico da Serra da Lousã, situado em Miranda do Corvo, faz a festa aos avós abrindo portas com oferta de bilhetes.

De corsos a cabras, passando por javalis, linces, lobos, lontras, veados, raposas, ursos-pardos, águias, gansos, corujas ou tartarugas, são várias as espécies presentes na reserva, ladeadas pela diversidade da flora (castanheiros, carvalhos e medronheiros são apenas alguns dos exemplos). Há ainda uma Quinta Pedagógica, visitas guiadas e actividades que vão dos passeios de charrete à alimentação de animais e aos jogos tradicionais.

Aberto das 9h30 às 18h30, com bilhetes a partir dos 10€ e com um miminho nesta data especial: a compra de um bilhete de adulto e de criança dá direito à entrada de um avô, sem pagar.

PASSEIOS

Vamos Conhecer… Os Pirilampos

26 de Julho

Sexta, às 20h45, junto à entrada do Parque de Monserrate, há encontro marcado pela Parques de Sintra para todos os interessados em ver de perto os pirilampos que dançam cintilantes ao cair da noite na tapada.

Com duração de duas horas, o passeio nocturno é guiado pelo investigador de bioluminescência Gonçalo Figueira, a quem cabe partilhar algumas curiosidades sobre estes animais. Para participar, há que pagar 10€ (8€ dos seis aos 17 anos).

FEIRAS

Feira de Sant’Iago

25 de Julho a 4 de Agosto

Em Setúbal, o Parque das Manteigadas torna a receber a feira secular que, ano após ano e fruto de uma tradição com mais de 440 anos, evoca a multiculturalidade e a riqueza do concelho.

Música, teatro, dança, circo, gastronomia e artesanato compõem a oferta do certame, alinhado nesta edição com o tema 50 anos - 25 de Abril. Excesso, Soraia Ramos, Carolina Deslandes, Raquel Tavares e Nininho Vaz Maia são algumas das figuras no cartaz musical, a que se juntam atracções como as habituais diversões e carrosséis, um slide, jogos tradicionais, demonstrações culinárias ou uma feira do livro e do disco.

As portas estão abertas a partir das 18h nos dias úteis e das 16h ao fim-de-semana, encerrando à 1h (sextas e sábados até às 2h). A entrada é livre.

Expofacic

25 de Julho a 4 de Agosto

Mais do que uma feira agrícola, comercial e industrial, a Expofacic de Cantanhede afirmou-se há muito também como um festival de música de cartaz bem recheado.

Nesta 32.ª edição participam, entre outros, Richie Campbell, Luísa Sonza, Tony Carreira, Julinho KSD, T-Rex, Pedro Abrunhosa, António Zambujo, Miguel Araújo, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes e Xutos & Pontapés.

Outra das atracções deste ano é Giants Bugs - O Mundo dos Insectos Gigantes, uma exposição temática que promete levar os visitantes ao mundo onde “os insectos se elevam sobre as pessoas”. Para isso, ali estão 16 figuras de grande escala, robotizadas e ampliadas, e uma colecção dedicada à taxidermia, com insectos embalsamados oriundos da América do Sul e de África.

No Parque Expo-Desportivo de São Mateus, de segunda a sexta, a partir das 19h; e sábado e domingo, a partir das 16h. A entrada custa 4,50€, excepto nos dias 26 de Julho e 3 de Agosto, com bilhetes a 15€. O passe geral está disponível por 60€.

FESTIVAL

Santa Cruz Ocean Spirit - Festival Internacional de Desportos de Ondas

19 a 28 de Julho

Num festival que prima, literalmente, pela boa onda, navegam eventos desportivos, música, experiências como aulas de ioga ao pôr-do-sol ou sessões de relaxamento e alongamento, e projectos de sensibilização e educação ambiental para crianças e jovens.

EuroSurf e outras competições aquáticas à parte, na Praia do Mirante de Santa Cruz, Torres Vedras, as noites celebram-se em terra, na Aldeia Neptuno (aberta até às 2h, excepto no último dia, em que encerra às 24h). Ali sobem ao palco artistas como Carolina de Deus, I Love Baile Funk, Sam The Kid, Sir Scratch, Papillon, The Legendary Tigerman, Linda Martini, Márcia, Leo Middea ou a Roda de Samba da Orquestra Bamba Social. Mais informações em www.oceanspirit.pt.

OFICINAS

Charcos de Serralves

28 de Julho

Dinamizada pelo Serviço Educativo da Fundação de Serralves (Porto), uma oficina que leva as famílias a fazer uma exploração multissensorial do parque e dos seus charcos, “pequenos ecossistemas de água doce parada” que servem de casa a diversas espécies de animais e plantas.

Domingo, às 11h, com um custo de 12€ e sujeito a inscrição aqui (grátis para crianças até aos 12 anos).