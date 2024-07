Há uma rota dedicada aos vinhos brancos de Murça e está repleta de sabor

A pretexto das uvas e vinhas que as gentes da terra tão bem sabem cuidar, rendemo-nos a mais alguns sabores, harmonizados com uma boa dose de paisagens naturais e história.

A quantidade de emoções que nos é dada a experienciar ao longo daquela viagem de pouco mais de meia hora não cabe no pequeno habitáculo do “velhinho” Citroën 2 Cavalos. As aspas tentam ajudar a que se faça justiça, uma vez que o clássico, datado de 1962, até está com boa aparência e força —​ consegue subir e descer, sem engasgos, ao longo do vinhedo. Qual Duarte & C.ª (quem não se lembra da mítica série portuguesa?), partimos à descoberta da paisagem onde as uvas e azeitonas do Monte Sebastião vão ganhando forma —​ mais umas semaninhas e ia dar para abrir a janela do carro e apanhar um cacho.