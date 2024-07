O Porto é cor. A cor das casas na Ribeira, a cor das mulheres do Norte, com as suas falas e os seus sorrisos.

Os rapazes mergulham da ponte, e quando vêm ao de cima trazem as moedas. É uma questão de honra e por vezes de necessidade.

A Rua das Flores e o alfarrabista Chaminé da Mota, onde passo muito tempo, na cave, cheia de livros e revistas de outrora, mas mesmo assim com as mesmas queixas de hoje, tem muitas prateleiras de madeira escura e uma luz ténue.

Quem vai ao Palácio da Bolsa, sai de lá maravilhado com a imensidão, com a beleza! Visitas guiadas a todas as horas em várias línguas, contando uma interessante história.

No Centro Português de Fotografia, há uns bons anos, vi uma exposição das fotos que se pensavam perdidas da Frida Kahlo. Como com todas as exposições deste centro, fiquei surpreendida e maravilhada.

Quando olho os grandiosos edifícios da Avenida dos Aliados, as portas enormes com pegas douradas, as entradas com paredes de madeira ou mármore, as janelas com pequenas estátuas, sinto-me importante. É uma avenida luminosa e alegre!

A caminho da Rua de Santa Catarina, rua muito movimentada, cheia de lojas e boas pastelarias com esplanadas para “ver a banda passar”, passamos pelo mercado do Bolhão, cheio de frutas, peixes e legumes, flores e sorrisos das vendedeiras. Agora até há um piano para quem quiser tocar.

O cinema Batalha voltou. Está dentro do lindo edifício ondulante, com enormes vidraças. O cartaz é sempre fabuloso.

Não posso deixar de falar da magnífica Fundação Serralves, com as exposições mais modernas de sempre e os seus jardins sumptuosos e mesmo mágicos, com a sua cafetaria no meio, e a sombra das árvores reconfortante.

Tudo bem, no Porto.

Tudo bem, quando vou ao Porto.

Muito mais sítios há para falar.

O Porto, e arredores, é uma casa de família, onde somos recebidos com carinho. O Porto são os balões de São João no céu, numa noite de luar.

Rita Sá Alves