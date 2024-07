A criadagem, segundo o fidalgo Rui Moreira

Dentro de duas semanas, começa mais uma vindima no Douro. Se Rui Moreira quiser matar saudades, ofereço-lhe casa e comida. E ainda lhe pago a jorna, se vier mesmo com vontade de trabalhar.

Rui Moreira criticou as paragens do futuro metrobus do Porto desenhadas por Siza Vieira, comparando-as a menires de Obélix. A apreciação mereceu uma resposta de um investigador da Faculdade de Arquitectura do Porto, Pedro Levi Bismarck, que acusou o presidente da Câmara do Porto de ter pouca legitimidade para tal crítica, dado ser “um dos responsáveis políticos pela destruição em massa do património arquitectónico” da cidade. Em resposta, o liberal político soltou a sua sanha sobre o pobre do investigador Bismarck, dizendo que este “prefere idolatrar Álvaro Siza com aquela pequenez da criadagem quando experimenta, à sorrelfa, as jóias da patroa para se ver ao espelho”.