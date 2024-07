Exportação: bons negócios não têm fuso horário. O Broker Divisas também não

Portugal é um país com transacções internacionais de bens acima dos 180 mil milhões de euros ao longo de 2023 e abraça de forma crescente a globalização, contando com empresários cada vez mais focados na internacionalização. Só em bens, as empresas nacionais exportaram 77,5 mil milhões de euros em 2023.

No entanto, face ao actual contexto de imprevisibilidade internacional económica, geopolítica e ambiental, as empresas exportadoras enfrentam um desafio adicional: o da volatilidade cambial.

Precisamente para responder às empresas que lidam com transacções em divisas internacionais na sua actividade comercial de aquisições e vendas, a plataforma Broker Divisas, do Bankinter, permite às empresas estarem no lugar certo, à hora certa.

Para acompanhar o dinamismo revelado pelos empresários nos milhares de milhões de euros de negócios com o estrangeiro, a plataforma online Broker Divisas agiliza a conversão do Euro em 15 moedas distintas, acompanhando assim os pagamentos em moeda estrangeira em qualquer parte do mundo.

O serviço prestado pelo Bankinter não implica custos para o utilizador e permite democratizar o acesso ao mercado cambial, descomplicando um processo financeiro que pode ter um impacto positivo na competitividade das empresas.

Sendo um serviço online de apoio à internacionalização das empresas, o Broker Divisas assenta numa navegação user-friendly e adaptada às necessidades de cada empresa. Com o Broker Divisas a negociação é fechada em tempo real (24 horas por dia, 5 dias por semana) e ainda lhe dá a possibilidade de agendar operações, sem custos adicionais. A acompanhar este serviço, no Bankinter pode contar com o apoio de profissionais especializados em Negócio Internacional.

Flexibilidade e controlo feito à medida Foto Spot ou Forward, a escolha é da empresa. No primeiro caso, uma solução para pagamentos ou recebimentos internacionais sem demoras. No segundo, a rede de segurança para uma operação com taxa de câmbio fixa em data a acertar. Quando escolhe o câmbio Spot no Broker Divisas, os clientes do Bankinter podem optar pela liquidação da operação de pagamento ou recebimento num prazo de tempo até dois dias úteis. No caso do câmbio Forward, a estabilidade prestada ao empresário tem prazo dilatado, ajustando-se à data em que a operação se efectivará. O banco assegura, com esta fixação de preços da moeda estrangeira, a mitigação do risco cambial, protegendo o seu cliente da volatilidade dos mercados. Ainda no âmbito dos Forwards, poderá também contratar Forwards Flexíveis, que permitem definir no momento da negociação, um período durante o qual, pode efectuar utilizações a um preço previamente acordado.

O banco com quem as melhores empresas abrem horizontes

A plataforma de negociação cambial criada pelo Bankinter chegou ao mercado com o intuito de servir as empresas e os empresários, por via de um serviço assente na simplificação dos procedimentos financeiros e destinado a um tecido empresarial português cada vez mais concentrado nos mercados internacionais.

O Broker Divisas está preparado para responder a todo o tipo de negócios, como algumas das maiores referências europeias do calçado com vendas em todos os continentes; os produtores vitivinícolas que exportam mais de mais de dois terços das suas garrafas e estão presentes em 80 países; os casos de sucesso do têxtil-lar com vendas internacionais perto dos 90%; entre inúmeros outros casos de sucesso da internacionalização da economia portuguesa.

Com o Broker Divisas, o Bankinter afirma-se como o banco com quem as melhores empresas abrem horizontes. Esta plataforma online apresenta-se, assim, como uma ferramenta que apoia as empresas a levarem o seu negócio além fronteiras onde e quando quiserem.

Para mais informações, entre em contacto com o seu Gestor Bankinter ou contacte a Linha de Apoio ao Negócio Internacional, disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h ou abra já hoje a sua conta Empresa.