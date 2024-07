Os Estados Unidos concordam com a ideia de aumentar os impostos sobre os mais ricos a nível mundial, mas consideram preferível deixar nas mãos de cada país adoptar medidas com esse objectivo, em vez de as fixar num acordo internacional no G20 como aconteceu em 2021 com o IRC mínimo de 15% sobre os lucros das multinacionais.

