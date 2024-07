Medidas da oposição são um quarto do impacto orçamental previsto para 2025

Medidas aprovadas pelo Governo e pela oposição, em conjunto com a evolução normal das despesas com salários e pensões, condicionam OE do próximo ano, que poderá ter de ficar vazio de novas políticas.

As medidas aprovadas pelos partidos da oposição no Parlamento representam menos de um quarto do impacto orçamental total já estimado para o próximo ano por conta de políticas postas em prática antes da elaboração do Orçamento do Estado (OE) para 2025.