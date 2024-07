O que sabemos sobre a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos?

A cidade eleita para a 33.ª edição dos Jogos Olímpicos foi Paris e, como a tradição manda, espera-nos uma cerimónia inaugural “à grande e à francesa”. O PÚBLICO reuniu tudo o que precisa de saber sobre o espectáculo que decorre já esta sexta-feira, dia 26 de Julho, pelas 18h30 (hora de Lisboa),

Do dia 26 de Julho a 11 de Agosto, perto de 11 mil atletas competirão em 35 modalidades, em 35 localizações diferentes. E, para marcar o início dos Jogos Olímpicos, esta sexta-feira haverá uma cerimónia de abertura inovadora por diferentes razões.

Trata-se da primeira cerimónia da história dos Jogos a acontecer fora de um estádio. Depois da missão hercúlea de limpar o rio Sena, iniciada em 2016, será mesmo possível realizar o evento neste plano de água, no coração de Paris.

Cada delegação nacional estará presente num de 94 barcos, que percorrerão seis quilómetros do rio, de este para oeste, da ponte Austerlitz até Trocadéro, perto da Torre Eiffel, onde decorrerão os restantes momentos protocolares e festivos da cerimónia.

Os atletas irão vestir os trajes cerimoniais que foram divulgados nos últimos meses. Fernando Pimenta e Ana Cabecinha serão os porta-estandartes de Portugal.

O desfile parte da Ponte Austerlitz e percorrerá alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como é o caso da Ponte das Artes, a Ponte Neuf e oferecendo vislumbres da Praça da Concórdia, dos Inválidos e do Grand Palais. O comité organizador já prometeu preencher todos os seis quilómetros com música e performances. Não foram divulgados os nomes dos artistas que actuarão na cerimónia, mas é expectável que haja actuações circenses, de dança e ópera.

A cerimónia terá a duração de aproximadamente quatro horas e o seu clímax estará previsto para as 20h35 de Lisboa (21h35 locais), ao mesmo tempo que o pôr do sol.

Em casa esperam-se mais de mil milhões de espectadores. Nas margens do Sena, para além de cerca de 100 chefes de Estado, inclusive o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, estarão presentes pelo menos 300 mil pessoas, um número recorde face aos menos de 100 mil presentes em estádios em edições anteriores. E para que mesmo aqueles que assistem ao vivo não percam um único momento do espectáculo, haverá 80 ecrãs e sistemas de som em diversos pontos próximos do local.

Com uma vista mais próxima do espectáculo, 104 mil pessoas conseguiram comprar bilhetes em 2023, com valores entre os 90 e os 2700 euros. Nas áreas mais elevadas das bancadas estarão 222 mil pessoas que conseguiram os restantes bilhetes de forma gratuita.

Para acautelar todos os cenários de um evento com tamanha afluência de pessoas, França lançou um alerta de segurança de nível elevado. Serão enviados para a cerimónia cerca de 45 mil polícias para garantir a segurança do evento. E foi feita a instalação de sistemas anti-drone. No entanto, segundo a Reuters, as autoridades francesas disseram que, para já, não houve ameaças específicas à cerimónia. Caso surjam, há planos para limitar a cerimónia apenas à Praça Trocadéro ou até ao Stade de France.

O evento será transmitido em directo na RTP, RTP Play, HBO Max e Eurosport. As últimas duas também transmitirão os restantes eventos dos Jogos Olímpicos. A RTP2 e RTP Play terão 12 a 14 horas de transmissão diária, no total, mais de 200 horas. O início das emissões está previsto para as 9h, à excepção dos dias 30 e 31 de Julho e 1 de Agosto em que começarão às 7h.

A missão olímpica portuguesa será composta por 73 atletas de 15 modalidades diferentes. Portugal leva, este ano, a maior representação feminina de sempre e é também a primeira vez que há mais atletas femininos do que masculinos (37 e 36, respectivamente). O Comité Olímpico prevê que Portugal traga o mesmo número de medalhas que na edição de Tóquio 2020, ou seja, quatro medalhas.