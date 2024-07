Rebeca Andrade vai tentar um salto nunca antes executado e quer o seu nome nele

Rebeca Andrade, o mais sonante nome da ginástica no Brasil, submeteu oficialmente uma candidatura para que um movimento seja baptizado com o seu nome, avançou a Reuters. A ginasta vai tentar um salto complexo, nunca antes executado por uma mulher, nos Jogos Olímpicos de Paris.

A Federação Internacional de Ginástica confirmou, esta quinta-feira, que Rebeca Andrade submeteu o triplo salto Yurchenko para que fosse baptizado em seu nome no código de pontos da ginástica, caso o consiga executar em competição nos Jogos. A notícia surge depois de um vídeo, que mostrava Andrade a treinar o movimento, ter circulado nas redes sociais.

O movimento contempla uma entrada em curvatura de costas no aparelho e uma saída em salto triplo esticado. Este movimento faz parte de um conjunto com o mesmo nome, baptizados por Natalia Yurchenko que, juntamente com o seu treinador, inventou a nova forma de entrar no aparelho.

Se for executado, o salto será o segundo mais difícil de todo o código de pontuação da ginástica feminina, com seis pontos de dificuldade. O "ouro" neste âmbito ainda é de Simone Biles, depois da execução do Biles II, também um Yurchenko, mas duplo e de saída encarpada, que vale 6,4 pontos.

Simone Biles executou o referido salto com o seu nome (um dos cinco do seu portfólio) quase sem falhas durante o treino de quinta-feira, apesar de já ter tido dificuldades em controlar a força na aterragem. Foi precisamente isso que lhe custou a medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo de 2023, onde perdeu para Rebeca Andrade.

A ginasta brasileira de 25 anos parece estar a treinar o salto à porta fechada, já que não há registos de o ter tentado no treino de quinta-feira à noite. No final do treino, Rebeca Andrade não quis falar com a imprensa.

O movimento já tinha sido submetido uma vez pela norte-coreana Hong Un-Jong, em 2016, mas a ginasta não o conseguiu executar de forma imaculada.

Rebeca Andrade conquistou cinco medalhas no Campeonato do Mundo de 2023, onde se tornou a 11ª ginasta da história a medalhar em todas as provas. Aliás, Simone Biles já assumiu em entrevistas que é de Rebeca Andrade que tem mais medo.

Ainda sobre os planos de Paris 2024, também Naomi Visser e Lieke Wevers, ginastas dos Países Baixos, submeteram pedidos para o mesmo movimento, mas para a prova de chão.

Os Jogos Olímpicos começam esta sexta-feira, dia 26 de Julho, e terminam a 11 de Agosto. As provas femininas de ginástica são já este domingo, 28 de Julho.