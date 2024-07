Os Jogos de Paris querem ser diferentes. Mas vão ser iguais aos outros

Há três anos, Tóquio recebeu os Jogos Olímpicos em circunstâncias únicas, num tempo em que o mundo ficou suspenso pela pandemia da covid-19. Com um ano de atraso, a capital japonesa organizou os Jogos com eficiência, mas sem público, com feitos desportivos, mas sem apoio popular, com grande investimento e grande prejuízo, agravado pelo adiamento – o espectáculo tinha de continuar. Em 2024, o espectáculo olímpico continua em Paris, capital francesa que recebe os Jogos pela terceira vez, depois de 1900 e 1924, e que quer ser diferente de todas os outros Jogos, “monstros” consumidores de recursos e que deixam um legado nem sempre positivo para quem os recebe. Serão os Jogos de Paris, cuja cerimónia de abertura acontece nesta sexta-feira, assim tão diferentes dos outros?

