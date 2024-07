Há candidatos ao título e às medalhas entre os 73 portugueses nos Jogos Olímpicos

Há três anos, em Tóquio, Portugal teve a sua melhor participação de sempre, um total de quatro medalhas, o ouro de Pedro Pablo Pichardo no triplo, a prata de Patrícia Mamona também no triplo e os bronzes de Jorge Fonseca (judo) e Fernando Pimenta (canoagem). Entre os 73 atletas portugueses que irão competir a partir desta sexta-feira em Paris (e que também andarão por Marselha, no caso da vela, e pelo Taiti, no surf) em 15 modalidades diferentes, parece haver meios humanos para, pelo menos, haver uma aproximação a estes resultados, até porque, dos medalhados de Tóquio, regressam três – Pichardo, Fonseca e Pimenta. Portugal também deve estar atento ao ciclismo de pista, à natação, ao skate e ao triatlo.

