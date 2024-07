“Desastre” meteorológico ameaça cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos

A singular cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024, que fugirá ao tradicional espectáculo num estádio e levará atletas e espectadores para as águas e as margens do rio Sena, está ameaçada por um “desastre” meteorológico. À hora do evento, está previsto que Paris seja fustigada por chuvas fortes e que, durante as três horas da cerimónia, caia uma quantidade de água equivalente a 15 dias de chuva.

A previsão é de Patrick Marliere, chefe da meteorologia independente Agate Meteo, em declarações à rádio francesa RMC: "Será um desastre durante estas poucas horas. Estamos a executar modelos, fazendo um círculo completo, comparando todos os modelos meteorológicos, mas infelizmente tudo confirma essa tendência para o início e o final desta noite. Não poderemos evitá-la.”

O meteorologista da Meteo France prevê que “cerca de 25 mm a 30 mm de chuva são esperados por m2 entre as 18h00 e meia-noite de sexta-feira”, período onde decorrerá a cerimónia de três horas, que contará com a presença de líderes mundiais e celebridades globais.